«Что думал, то и говорил»

Владимир Жириновский (в центре) с Эдуардом Росселем (слева) и Александром Левиным в резиденции губернатора Свердловской области. Начало 2000-х. Фото: Из личного архива Александра Левина

Лидер партии ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ скончался 6 апреля на 76-м году жизни после продолжительной болезни. Яркий и неординарный политик, чья судьба неразрывна с 30-летней историей новой России, никого не оставлял равнодушным. «ОГ» рассказывает, что связывало Владимира Жириновского со Свердловской областью, и вместе со знавшими его жителями региона вспоминает, каким он был.

О смерти Владимира Жириновского сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, прервав для этого пленарное заседание парламента. Депутаты почтили память коллеги минутой молчания. Президент России Владимир Путин направил в Госдуму соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР. «Владимир Жириновский был опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом. Основатель и бессменный лидер одной из старейших политических партий страны, он многое сделал для становления и развития российского парламентаризма, отечественного законодательства, искренне стремился внести вклад в решение важнейших общенациональных задач. И всегда, в любой аудитории, в самых острых дискуссиях – отстаивал патриотическую позицию, интересы России», – говорится в телеграмме главы государства. «Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал, как устроен мир и многое предвидел. Он всегда был в гуще событий. Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России», – написал в Telegram Вячеслав Володин. Невосполнимой потерей называл уход Владимира Жириновского из жизни губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Врачи боролись до последнего»

Владимира Жириновского в начале февраля госпитализировали в Центральную клиническую больницу с коронавирусом. Политик был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, врачи периодически вводили его в медикаментозный сон. По данным источников газеты «Коммерсантъ», неделю назад его состояние резко ухудшилось, лидера ЛДПР подключили к аппарату, который поддерживал его жизнь. Во вторник, 5 апреля, врачи вызвали близких Владимира Жириновского в больницу, предложив попрощаться с ним, так как, по их словам, аппарат уже не справлялся, и он мог умереть в любую минуту. Вчера лидер ЛДПР скончался. «Ведущие специалисты, врачи до последнего боролись за его жизнь, оказывая всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь. Министерство здравоохранения выражает соболезнования близким и коллегам Владимира Вольфовича», – написано в официальном сообщении Минздрава РФ. Похороны Владимира Жириновского пройдут на Троекуровском кладбище в Москве, где покоятся его родственники, сообщают информагентства со ссылкой на источник в партии.

Грозил западу из Тагила

В насыщенной политической биографии Владимира Жириновского немало эпизодов и фактов, связанных со Свердловской областью. В июле 2002-го лидер ЛДПР в статусе вице-спикера Госдумы посетил международную выставку вооружений «Expo Arms 2002» в составе представительного федерального десанта во главе с президентом Владимиром Путиным. Зарубежным СМИ запомнилось его по обыкновению образное и эмоциональное выступление, которое они с удовольствием цитировали: «Иностранцы должны приготовить валидол и мучиться, что у нас есть такая военная техника. Мы не выиграли чемпионат мира по футболу, но футбол-то кончился, а бандиты гуляют по всей планете, и их остановят только русские танки и самолеты». «Владимир Вольфович неоднократно бывал на Среднем Урале с официальными визитами и с рабочими поездками, – вспоминает председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин, в 90-х-2000-х годах возглавлявший пресс-службу, а позже администрацию первого свердловского губернатора Эдуарда Росселя. – Это был очень яркий, харизматичный человек со своим мнением. Говорил всегда то, что думает. Кстати, эпатажность, которую мы часто могли видеть по телевизору, в реальной жизни у него полностью отсутствовала. Он просто был интеллигентным собеседником, очень эрудированным».

Владимир Жириновский во время визита в Екатеринбург. Июль 2002 г. Фото: Из личного архива Нины Лакедемонской

«Он был политиком уникальным в том смысле, что практически одновременно существовал в двух ипостасях, – соглашается первый заместитель председателя Законодательного собрания, первый всенародно избранный глава Екатеринбурга (1992–2010 гг.), сенатор РФ (2010–2021 гг.) Аркадий Чернецкий, также лично знавший Владимира Жириновского. – Думаю, эта многогранная харизма, которая была ему присуща, обеспечила внимание к его персоне и простых людей, и политиков. Обладая серьезными знаниями, имея своеобразный склад ума, пользуясь своей позицией эпатажного оппозиционного политика, он говорил многие вещи, которые в силу политеса не могли себе позволить многие другие. И самое интересное, что многие из его прогнозов оправдывались именно в силу того, что это были прогнозы серьезного человека, аналитически мыслящего и смелого в своих мыслях».

Ждали 20 лет назад визита лидера ЛДПР и в столице Урала. Несколькими месяцами ранее Владимир Жириновский по результатам общественного опроса, проведенного Библиотекой главы Екатеринбурга, оказался в топ-списке лидеров наряду с президентом Владимиром Путиным, губернатором Эдуардом Росселем и мэром Аркадием Чернецким. Сразу после подведения итогов опроса простой директор библиотеки Нина Лакедемонская обратилась к лидеру ЛДПР и, озвучив результаты, пригласила посетить Екатеринбург. Жириновский отблагодарил учреждение культуры своим 40-томным собранием сочинений, пообещав приехать. Что и сделал летом.

«График визита Владимира Вольфовича был настолько плотен, что мы не смогли его принять в библиотеке, встреча состоялась на площади около УПИ, после интервью на Областном телевидении, – вспоминает Нина Лакедемонская. – Мне он понравился – спокойный, выдержанный, несмотря на усталость, заинтересованный в общении с людьми, внимательный к вопросам, внешне очень аккуратный. Людей на площади было очень много – студенты, пенсионеры, жители города разных возрастов и профессий. Смутило, что помощники Владимира Вольфовича стали раздавать присутствующим 500-рублевые купюры. Я спросила – зачем? Он ответил –это просто подарок, пусть будет память о встрече. А мы вручили ему специальный диплом лидера общественного опроса и большой красивый глобус – изделие нашей Свердловской картографической фабрики».

Владимир Жириновский во время визита в Екатеринбург. Июль 2002 г. Фото: Из личного архива Нины Лакедемонской

Пельмени, драка, Ельцин Центр

Последующие события, связывающие Владимира Жириновского с Уралом освещались куда более широко, в том числе благодаря его «фирменному» поведению. Визит политика в Екатеринбург в августе 2005-го с агитпоездом ЛДПР завершился масштабной потасовкой на платформе вокзала из-за раздачи денег. В январе 2012-го, перед президентскими выборами, в которых Жириновский участвовал, в Рунете неожиданно всплыла полутораминутная вырезка из его интервью, данного много лет назад программе «Совершенно секретно», где он крайне невысоко оценил умственные способности уральцев, связав это с большим количеством залежей полезных ископаемых в регионе. В отношении лидера ЛДПР подавали иск о защите чести и достоинства, который не был удовлетворен. Позднее он несколько раз объяснялся по поводу сказанного.

В 2016-м Владимир Жириновский резко критиковал Бориса Ельцина и весь период его правления, упомянув попутно Ельцин Центр и улицу его имени в Екатеринбурге. А спустя два года в стенах того же центра на улице Бориса Ельцина благодарил первого Президента России «за те свободы, которыми мы пользуемся сегодня», перечислив те инициированные им реформы, которые считает позитивными для России. Тогда же лидер ЛДПР провел мастер-класс по лепке пельменей. А на встрече со студентами УрФУ предложил переименовать Свердловскую область в Уральскую и подумать над ренеймингом сложного для произношения названия областного центра. Возможно, кто-то сегодня назовет это политическим завещанием Жириновского Среднему Уралу.

Владимир Жириновский дважды был соперником Бориса Ельцина на президентских выборах. В 1991 году лидер ЛДПР занял третье место (среди 6 кандидатов), в 1996-м – пятое (среди десяти). Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Евгений Куйвашев назвал уход Владимира Жириновского из жизни невосполнимой потерей: «На протяжении десятилетий Владимир Вольфович пользовался широкой поддержкой избирателей, твердо и последовательно защищал свою политическую позицию, жизненные принципы и убеждения, способствовал формированию конструктивной парламентской дискуссии, защите государственных интересов. Его живой ум, эрудиция, ораторский талант, аналитические способности вызывали искреннее уважение не только однопартийцев, но и всего депутатского корпуса. По инициативе Владимира Жириновского в Государственную думу регулярно вносились на рассмотрение законопроекты с резонансными идеями и предложениями, многие из которых обрели силу нормативных правовых актов».

Жизненный путь Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате Казахской ССР (ныне Республика Казахстан). В 1970 году он с отличием окончил историко-филологический факультет Института восточных языков (с 1972 года — Институт стран Азии и Африки) при МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «Турция и турецкий язык». В 1977 году – юридический факультет МГУ. Диссертацию на тему «Прошлое, настоящее и будущее русской нации» он защитил в 1998 году. Глава ЛДПР шесть раз баллотировался на пост Президента России. Был депутатом всех восьми созывов Госдумы. 19 сентября 2021 года Владимир Жириновский в очередной раз был избран депутатом Госдумы России VIII созыва и возглавил фракцию ЛДПР. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», награжден орденами Почета (2008), Александра Невского и медалью П.А. Столыпина II и I степеней.

Жириновский, ЛДПР и свердловчане В 2018 году на выборах Президента России Владимир Жириновский занял 3-е место. В Свердловской области за него проголосовали 6, 79 процента избирателей, в целом по стране – 5,65 процента. В 2021 году ЛДПР на выборах в Государственную думу набрала в Свердловской области 8,5 процента (4-й результат), в целом по стране – 7,55 процента (3-й результат). На выборах в Законодательное собрание Свердловской области партия стала 4-й с результатом 9,35 процента.

Жириновский об Урале и уральцах Топ-5 цитат Владимира Жириновского: Об Урале: «Урал, Урал, Урал! Там огромное количество залежей под землей. Это кладовая страны. Там огромное магнитное поле. Там вообще тупое население… От Перми до Екатеринбурга — это население дебильное. Более тупого населения, чем на Урале, нет. И там родился Ельцин». (Из интервью телеканалу «Совершенно секретно», распространено в 2012 году) «Примите мои извинения, пожалуйста. Всем мои извинения! Люблю Урал! Да здравствует Урал!» (на молодежном форуме «Территория смыслов», 2016 год). О переименовании Свердловской области в Уральскую: «Я бы еще и название Екатеринбург (переименовал) … ну как-то не по-русски, ломать язык, как вы зовете жительниц Екатеринбурга – екатеринбурженка? Это сколько нужно говорить, ломать язык, <…> не забывайте про иностранцев и людей из других регионов». (На встрече со студентами УрФУ, 2018 год). <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> Об экспозиции Ельцин Центре: «Пять раз ЛДПР и я спасли Госдуму — в 1991, 1993, 1996, 1998 годах, и вы об этом ничего не знаете. И импичмент — у Ельцина на столе два указа, Госдуму разогнать, КПРФ запретить. 13 голосов не хватает, и мы не даем своих голосов! И импичмент не проходит! И эти факты в музее можно было бы отразить» (после посещения Ельцин Центра, 2018 год). О первом Президенте России Борисе Ельцине: «Да, помню, как ко мне забежал Березовский, после того, как Ельцин записал свой знаменитый ролик «Я устал, я ухожу». Дай, говорит, интервью. Ну, я тогда и дал. Что, мол, мы благодарны ему за все, и он молодец» (во время посещения Ельцин Центра, 2018 год).

Уральцы о Жириновском Виктор КАБАНОВ, житель Екатеринбурга: – Я вступил в ЛДПР, и у нас была встреча с Владимиром Вольфовичем в Екатеринбурге. Мне пришлось признаться, что давно не платил партийные взносы. Он ответил мне: «Можешь не платить» – и поставил подпись на моём партбилете. Андрей ГАШЕВ, житель п. Решёты: – Яркий был дядька. Умел сказать одним словом то, что другие политики мусолили по полчаса. А сколько мемов с ним гуляет по Интернету! Это же вообще целая история! Мне лично запомнилась фотография с его нахмуренным лицом и надпись на ней: «Хватит терпеть». Юрий СМИРНОВ, житель Верхней Пышмы: – Жириновский — это политическая рок-звезда. Его громкие заявления, ругань с журналистами и депутатами, драки в Госдуме запомнились мне больше, чем количество принятых законов. Он добавлял какой-то остринки политической жизни России, привносил немного хаоса в размеренную депутатскую деятельность. Сергей СИДОРОВ, житель Нижних Серег: – Я помню, когда Жириновский только начинал свою политическую карьеру в конце 1980-х годов, над ним смеялись все, считали его клоуном. Но позже стало понятно, что он мужик очень умный. И говорил он всё правильно, просто в это никто не верил. Марина ИВАНОВА, жительница Каменска-Уральского: – Несколько лет назад в каком-то интервью Жириновский заявил, что на Урале живёт тупое население. Не скажу, что это как-то задело меня, но мне это запомнилось. Владимир БОНДАРЕВ, житель Екатеринбурга: – Жириновский живее всех живых. Он и его дело останутся в памяти народа на века. Я сам не раз писал в его приёмную в Москве и мне всегда помогали его однопартийцы – то заставят ЖЭК дверь в подъезде починить, то поздравят с Днём Победы мою бабушку.