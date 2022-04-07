Санкционный шторм

Выступая в Госдуме, Михаил Мишустин заявил, что экономике России нужно полгода на восстановление после введенных санкций. Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Глава кабинета министров РФ Михаил МИШУСТИН вчера выступил с ежегодным большим отчетом перед депутатами Госдумы. Основной темой доклада стали меры, которые предпринимает правительство в условиях экономических санкций. С начала военной операции зарубежными странами против РФ было введено больше 6 000 ограничений. Премьер подчеркнул, что такая ситуация сложилась впервые за 30 лет истории России, но тем, «кто пытается изолировать нашу страну от мировой экономики, сделать это не удастся».

Свое выступление Мишустин начал с доклада о том, что в экономике удалось создать запас прочности. Весь прошлый год страна прожила в условиях пандемии, кризис затронул все регионы и каждую семью, напомнил премьер. «В этих непростых обстоятельствах была сформирована новая система принятия решений, основанная на анализе эффективности всех действую­щих нормативных актов, а также с учетом десятков тысяч предложений, которые поступали со всей страны», – сказал он.

Жулики и цены

Как сообщил Михаил Мишустин, в начале марта был создан искусственный дефицит товаров первой необходимости:

– Люди опасались пустых полок и роста цен. И сразу же нашлись те, кто решил заработать на этой ситуации – на страхах людей. Жулики – надо прямо называть так тех, кто пытался нажиться на панических настроениях. И они создавали искусственный дефицит, придерживая продукцию на складе и выбрасывая ее в продажу уже совсем по другой цене и по другим каналам, – заявил глава кабмина.

Федеральная антимонопольная служба уже возбудила семь дел. Нарушителям могут грозить штрафы в размере до 15% годовой выручки, а участие должностных лиц в картельных сговорах влечет уголовную ответственность до семи лет лишения свободы.

Мишустин подчеркнул, что попытки необоснованно нажиться на общих проблемах будут пресекать во всех секторах. По его словам, ажиотажный спрос постепенно начал сходить на нет. Однако рост цен пока сохраняется.

Социальная поддержка

Семьям, которые оказались в трудном финансовом положении и в которых воспитываются дети от 8 до 16 лет, с апреля начисляется новое ежемесячное пособие от 6 до 12 тыс. рублей. До конца года его получат более 5 миллионов семей.

Также правительством принят ряд других мер, среди которых — новые пособия по беременности и родам, возможности кешбэка за детский отдых, расширена программа материнского капитала.

«Тысячи семей ждут этого, и мы не можем не оправдать ожидания. Все будет сделано», — подчеркнул Михаил Мишустин.

Резкого сокращения занятости пока не происходит, утверждает премьер-министр, но правительство предусмотрело превентивные меры. Так, в службы занятости можно обратиться не после сокращения или закрытия предприятия, а как только возникает опасность этого.

Продолжена практика социального контракта. Суть его в том, что нуждающийся получает от соцзащиты деньги, чтобы переобучиться или открыть свое дело. В прошлом году такие контракты заключили около 280 тысяч человек, а сейчас это могут сделать и те, кто потерял работу после 1 марта. Прежде всего – для ведения предпринимательской деятельности, фермерства, развития личного хозяйства.

Развитие сельского хозяйства

Председатель правительства обратил внимание на рост аграрного сектора. На развитие отрасли было направлено более 340 млрд рублей. И они уже дали реальную отдачу, помогают обеспечивать российских потребителей нужной продукцией.

«Наша страна полностью обеспечивает себя зерном и растительным маслом, рыбой и мясом. Достаточно высокий уровень — свыше 80 процентов — по картофелю, молоку и овощам», — отметил Михаил Мишустин.

Премьер добавил, что правительство продолжает субсидировать закупки сельхозтехники отечественного производства из федерального бюджета, а также программы льготного лизинга. Это позволило аграриям получить более 32 тыс. тракторов, комбайнов, другого необходимого оборудования.

«Есть еще над чем работать, – отметил Михаил Мишустин. – Сельхозпроизводителям нужно больше российских семян. Сейчас их доля составляет почти две трети. Будем наращивать производство, особенно учитывая нынешнюю непростую ситуацию».

Жилищное строительство

Рекордными темпами развивается строительная отрасль. По словам Михаила Мишустина, как и сельское хозяйство, она практически не зависит от импорта. В прошлом году 132 тысячи человек смогли переехать из старых, не пригодных для жизни домов. На это было направлено дополнительно более 160 млрд рублей. В стране будет реализована новая программа расселения граждан из ветхого и аварийного жилья — на эти цели в ближайшие два года направят 45 млрд рублей.

Также с апреля перезапустили программу льготной ипотеки на новостройки. Это, по словам Мишустина, должно поддержать и людей, и отрасль. Максимальный размер кредита увеличился с 3 до 12 млн рублей на покупку жилья в Москве, Московской, Ленинградской областях и Санкт-Петербурге и до 6 млн рублей – для остальных регионов.

Туристический кешбэк

Вот-вот начнется сезон отпусков, но из-за санкций путешественникам сложно выехать за рубеж. Однако стало больше возможностей отдохнуть в России.

«Правительство приняло решение продлить ее (программу туристического кешбэка) до 15 апреля, чтобы сейчас у людей была возможность не торопясь подготовиться к лету. Так что еще не менее 1,5 млн наших туристов смогут приобрести путевки и отдохнуть в любом месте России», – заявил Михаил Мишустин.

Для того чтобы отдых в России был для граждан более доступным и комфортным, была разработана программа возврата части стоимости за путевку. Кешбэком уже воспользовались больше 1,5 млн человек.

Премьер напомнил, что ранее в России была на пять лет обнулена ставка налога на добавленную стоимость для инвесторов, которые строят гостиницы, предоставляют в аренду и пользование туристические объекты.

Пространство возможностей

«Такие санкции не применялись даже в самые мрачные годы холодной войны, но экономика выстояла», – подчеркнул премьер. По его словам, сейчас придется перестраивать логистические цепочки, налаживать связи с поставщиками, искать новые рынки сбыта. Но есть и плюсы:

– Западные компании, решившие покинуть российский рынок, на самом деле освобождают ниши для наших предпринимателей, дают шанс расширить предложение своих продуктов. Ведь, как известно, рынок пустоты не терпит, – заявил Михаил Мишустин. – Возникло уникальное в историческом масштабе пространство возможностей. И мы обязаны этим воспользоваться.

Проекты, которые реализуются на Урале Строительство дорог Особое внимание премьер-министр уделил строительству дороги Москва – Екатеринбург. По его словам, полномасштабные работы там начнутся уже в этом году. Пока идет проектирование и подготовка территории. «Рассматриваем маршрут до Новосибирска с возможным выходом на Монголию и Китай. Помимо магистралей создаем обходы городов, в том числе Краснодара, Аксая, Кемерово, Калининграда, Екатеринбурга и целого ряда других. Строительство и ремонт дорог идут сейчас очень ритмично», – отметил глава кабинета министров. Авиастроение Что касается другой приоритетной отрасли экономики – авиастроения, в рамках госпрограммы её финансирование составило 220 млрд рублей. Идет работа по полному импортозамещению узлов и агрегатов самолета МС-21 («Магистральный самолет XXI века»). Для этого было выделено больше 60 млрд рублей: – В течение 2021 года мы побывали на ведущих производственных площадках авиаотрасли: в корпорации «Иркут» в Иркутске, на авиазаводе имени Гагарина компании «СУХОЙ» в Комсомольске-на-Амуре, «Авиастаре» в Ульяновске, Уральском заводе гражданской авиации в Екатеринбурге, «Авиаавтоматике» в Курске. Самым главным для этой отрасли является достижение технологической независимости от иностранных материалов и комплектующих. Образование и наука Также правительство запустило крупный проект для развития высшей школы – «Приоритет-2030». Вузам будут предоставлены гранты – более чем по сто миллионов рублей. Участниками программы стал сто двадцать один университет, из них почти две трети – региональные. На их поддержку правительство направило свыше 15 миллиардов рублей. «Еще один проект – создание кампусов мирового уровня. На первые восемь кампусов уже предусмотрено финансирование. Речь идет о проектах в Калининграде, Нижнем Новгороде, Челябинске, Екатеринбурге, а также в Томске, Новосибирске и в Москве. Это не только комфортное жилье для студентов и аспирантов, но и современная инфраструктура для получения знаний», – подчеркнул Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин обозначил пять приоритетов в работе правительства: – бесперебойная деятельность предприятий – расширение свободы предпринимательства внутри страны – поддержка социально незащищённых слоёв населения – обеспечить насыщенность рынка товарами – меры поддержки разных отраслей экономики

ВАЖНО Михаил Мишустин отметил, что в 2021 году Россия вышла на допандемийные экономические показатели. На 4,7% увеличился объем ВВП. На рекордные показатели вышел несырьевой неэнергетический экспорт: вырос почти на 40% – примерно до 200 млрд долларов. К сентябрю 2021 года уровень безработицы показал исторический минимум – 4,3%. В целом за два пандемийных года темпы роста российской экономики – в 5 раз выше, чем в развитых странах. «В результате мы создали фундамент, на котором можно строить крепкую и современную экономику», – подчеркнул премьер.