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27 апреля 2022, 15:41

На ж/д вокзале Серова хотят установить памятник Владимиру Жириновскому

  Юлия Пастух
Партийцы составили обращение в РЖД. Фото: пресс-служба ЛДПР

Партийцы составили обращение в РЖД. Фото: пресс-служба ЛДПР

На железнодорожном вокзале Серова Свердловской области могут установить памятник лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому.

Как рассказали "Областной газете" в серовском отделении партии, Владимир Вольфович, когда приезжал в Серов в 2006 году, был как раз на новом железнодорожном вокзале. Поэтому и возникла идея увековечить его память именно там. Предположительно — около входа.

В настоящее время партийцы собирают все необходимые юридические документы, составили обращение в РЖД с просьбой разрешить установку памятника. Эскиз и параметры сооружения будут разработаны позднее, после официального одобрения инициативы.

Напомним, Владимир Жириновский скончался 6 апреля после тяжёлой и продолжительной болезни.

Областная газета Свердловской области

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