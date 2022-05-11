Свердловские политологи оценили будущее Евгения Куйвашева

Фото: Алексей Кунилов

Главы сразу пяти российских регионов — Томской, Кировской, Саратовской, Рязанской областей и Республики Марий Эл — ушли в отставку. Данная тема всколыхнула общественность.

Уральские политологи высказали свое мнение о будущем губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Как отметил Алексей Швайгерт, текущие отставки пяти губернаторов стали событием в политической жизни страны только потому, что озвучены практически в одно время. При этом о переменах было известно еще в феврале, но из-за событий на Украине отложились и были сделаны в другом формате.

"Что касается Евгения Куйвашева, у него уверенные позиции, высокий рейтинг. Не бывает идеальных губернаторов, у всех есть сильные и слабые стороны. И Евгений Куйвашев — это успешный глава региона, который сумел создать хороший диалог между правительственными элитами", — подчеркнул он.

В свою очередь старший научный сотрудник института философии и права Уро РАН Александр Белоусов заверяет, что у главы Среднего Урала все в порядке. По его словам, в регионе периодически возникают разные конфликты, развито протестное движение, но губернатор умудряется найти баланс, предотвращать катастрофы, что ценится на федеральном уровне.

"А то, что на уровне страны произошла пакетная отставка губернаторов, это говорит, что наша политическая система работает в штатном порядке", — добавил он.