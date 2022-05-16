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16 мая 2022, 16:45

ЛДПР проведет съезд, на котором выберут нового председателя

Владимир Жириновский

Съезд впервые пройдет без основателя и бессменного более 30-ти лет лидера ЛДПР. Фото: пресс-служба Кремля

27 мая в Москве состоится внеочередной съезд Либерально-демократической партии. На нем планируется выбрать нового председателя.

"15 мая прошли поминки основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Его с нами больше нет. Но жизнь продолжается. И сейчас наша главная задача сохранить и преумножить его наследие, вести ЛДПР дальше к новым победам и достижениям", — говорится на сайте фракции. Также отмечается, что в Центральный аппарат партии начали поступать обращения от координационных советов реготделений с просьбой о проведении внеочередного съезда для избрания руководящих органов.

Как рассказал врио фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий, съезд впервые пройдет без основателя и бессменного более 30-ти лет лидера ЛДПР. "Все прошедшие 40 дней после его безвременного ухода соблюдался траур и мораторий на вопросы по дальнейшей внутрипартийной организации", — заявил он РИА Новостям.

Напомним, Владимир Жириновский скончался 6 апреля после тяжелой и продолжительной болезни.

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Областная газета Свердловской области

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