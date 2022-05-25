Владимир Путин назначил Александра Куренкова главой МЧС

Александр Куренков служил в ФСБ, ФСО и Росгвардии. Фото: пресс-служба МЧС России

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового главы МЧС РФ. Им стал генерал-майор Александр Куренков.

Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

"Назначить генерал-майора Куренкова Александра Вячеславовича Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, освободив его от занимаемой должности", — говорится в тексте указа.

Документ вступает в силу со дня его подписания. Сегодня российский лидер лично представит нового главу членам комиссии МЧС. Ранее кандидатуру Александра Куренкова, предложенную Владимиром Путиным, утвердил Совет Федерации. Александр Куренков служил в ФСБ, ФСО и Росгвардии.

Напомним, в сентябре 2021 года бывший глава МЧС России Евгений Зиничев погиб в Норильске при попытке спасти кинорежиссера, сценариста Александра Мельника. После случившегося врио главы МЧС России был первый замминистра Александр Чуприян.