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25 мая 2022, 15:47

Владимир Путин назначил Александра Куренкова главой МЧС

Александр Куренков

Александр Куренков служил в ФСБ, ФСО и Росгвардии. Фото: пресс-служба МЧС России

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового главы МЧС РФ. Им стал генерал-майор Александр Куренков.

Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

"Назначить генерал-майора Куренкова Александра Вячеславовича Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, освободив его от занимаемой должности", — говорится в тексте указа.

Документ вступает в силу со дня его подписания. Сегодня российский лидер лично представит нового главу членам комиссии МЧС. Ранее кандидатуру Александра Куренкова, предложенную Владимиром Путиным, утвердил Совет Федерации. Александр Куренков служил в ФСБ, ФСО и Росгвардии. 

Напомним, в сентябре 2021 года бывший глава МЧС России Евгений Зиничев погиб в Норильске при попытке спасти кинорежиссера, сценариста Александра Мельника. После случившегося врио главы МЧС России был первый замминистра Александр Чуприян.

Областная газета Свердловской области

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