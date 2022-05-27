Леонид Слуцкий единогласно избран главой партии ЛДПР

Его кандидатура была принята единогласно, так как он был единственным кандидатом. Фото: сайт Госдумы РФ

Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий был избран председателем партии. Его кандидатура была принята единогласно, так как он был единственным кандидатом.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Наша партия будет сохранена и продолжит занимать достойное место в новой партийной архитектуре сегодняшней России, как того хотел ее основатель Владимир Жириновский. Для меня это большая честь — я уверен, что все задачи, которые оставил Владимир Жириновский, мы воплотим в жизнь. ЛДПР всегда была заточена на поддержку простых людей", — заявил Леонид Слуцкий.

Напомним, что 18 мая Леонид Слуцкий был избран большинством голосов в качестве постоянного руководителя фракции ЛДПР в нижней палате парламента.

Как ранее писала "Областная газета", Владимир Жириновский скончался 6 апреля после тяжелой и продолжительной болезни. В этот день Леонид Слуцкий был назначен временно исполняющим обязанности главы фракции.