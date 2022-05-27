Темы дня

Политика / Политика в России
27 мая 2022, 15:25

Леонид Слуцкий единогласно избран главой партии ЛДПР

Леонид Слуцкий

Его кандидатура была принята единогласно, так как он был единственным кандидатом. Фото: сайт Госдумы РФ

Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий был избран председателем партии. Его кандидатура была принята единогласно, так как он был единственным кандидатом.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Наша партия будет сохранена и продолжит занимать достойное место в новой партийной архитектуре сегодняшней России, как того хотел ее основатель Владимир Жириновский. Для меня это большая честь — я уверен, что все задачи, которые оставил Владимир Жириновский, мы воплотим в жизнь. ЛДПР всегда была заточена на поддержку простых людей", — заявил Леонид Слуцкий.

Напомним, что 18 мая Леонид Слуцкий был избран большинством голосов в качестве постоянного руководителя фракции ЛДПР в нижней палате парламента.

Как ранее писала "Областная газета", Владимир Жириновский скончался 6 апреля после тяжелой и продолжительной болезни. В этот день Леонид Слуцкий был назначен временно исполняющим обязанности главы фракции. 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
27.05.2022, 20:29 / Общество
Алексей Орлов отменил особый противопожарный режим в Екатеринбурге
27.05.2022, 19:56 / Общество
С 1 июня из Екатеринбурга начнут летать прямые рейсы в Сочи
27.05.2022, 19:28 / Спорт
Россия и Белоруссия отстранены от чемпионата мира по хоккею 2023 года
27.05.2022, 18:18 / Общество
Екатеринбурженка предстанет перед судом за попытку продать съемную квартиру
27.05.2022, 17:54 / Общество
В Екатеринбурге на улице Бардина Nissan Pathfinder врезался в 37-й автобус