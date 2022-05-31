Топ-7 законов, которые вступают в силу в июне

Суммы штрафов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах вырастут в разы. В правительстве РФ надеются, что это повысит ответственность граждан и сократит число пожаров. Фото: Галина Соловьёва

Индексация пенсий, борьба с лесными пожарами, паспорта болельщиков и «смирительные» экипажи – «Облгазета» рассказывает о самых важных изменениях в законодательстве, которые ждут свердловчан в первый летний месяц.

С 1 июня

● Вступает в силу закон о единой системе публичной власти в России. Он вводит для глав субъектов РФ и региональных депутатов единый срок полномочий – пять лет. Главы регионов могут избираться более двух раз подряд. Количество сроков, в течение которых глава региона может занимать эту должность, субъекты Федерации будут определять сами.

Документ унифицирует наименование высшего должного лица субъекта Федерации. Руководитель субъекта РФ официально будет называться или губернатором, или главой региона. Между тем за регионами оставляют право предусмотреть дополнительное название, если этого требуют национальные традиции. Его можно будет указывать в местных нормативных правовых актах после закрепленного законом наименования. Напомним, сейчас в России остался единственный регион, где глава именуется президентом – Республика Татарстан.

● Прожиточный минимум и МРОТ, а также пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на десять процентов. Это было сделано по поручению главы государства Владимира Путина. Пенсии для неработающих пенсионеров в среднем по стране вырастут до 19 360 рублей. Минимальный размер оплаты труда увеличится до 15 279 рублей. Прожиточный минимум на душу населения составит 13 919 рублей, для трудоспособного населения – 15 172 рубля, для детей – 13 501 рубль, для пенсионеров – 11 970 рублей.

● Станет легче получить соцвыплаты. С согласия граждан реквизиты банковских счетов, на которые они хотят получать выплаты, будут автоматически передавать в органы, предоставляющие меры социальной защиты.

● В России вводятся паспорта болельщиков (Fan ID). Раньше такие паспорта оформлялись для посещения футбольных матчей на чемпионате мира в 2018 году и на чемпионате Европы в 2020-м. Сейчас документ понадобится и при посещении других спортивных мероприятий – их список установит Правительство РФ.

Оформить паспорт болельщика можно через портал «Госуслуги»: там нужно будет заполнить заявление. Если болельщик нарушал общественный порядок на спортивных мероприятиях, в выдаче могут отказать.

5 июня

● Экипажи самолетов смогут использовать спецсредства для усмирения авиадебоширов. В случае агрессивного поведения пассажира командир воздушного судна может отдать членам экипажа распоряжение о применении таких средств. Их список, правила их применения и порядок действий экипажа в ближайшее время установит кабмин РФ.

8 июня

● Ужесточат наказание для виновников лесных пожаров. Штрафы для граждан повышаются сразу в 15–20 раз, для юридических лиц — в два-три раза. Максимальный штраф за нарушение правил противопожарной безопасности, если это повлечет возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, составит два миллиона рублей.

29 июня

● Водительское удостоверение можно будет использовать как второй документ для упрощенной идентификации личности при получении страховых, банковских, мобильных и почтовых услуг, при отправлении и получении денежных переводов. Документ станет альтернативой СНИЛСу и ИНН, которые сейчас используются для этих целей в дополнение к паспорту.