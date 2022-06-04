ЦИК объявил о старте кампании по выборам в единый день голосования

Прямые выборы губернаторов запланированы 11 сентября в том числе в Свердловской области. Фото: Владимир Мартьянов

Центризбирком России объявил о старте избирательной кампании по выборам в единый день голосования 11 сентября. Гражданам предстоит выбрать 15 высших должностных лиц регионов (14 прямых выборов, в Республике Адыгея руководителя изберет парламент).

"Стартовала избирательная кампания по выборам, назначенным на единый день голосования 11 сентября 2022 года", — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства.

Добавим, 11 сентября истекает срок полномочий губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Он уже является основным кандидатом на праймериз, но пока не заявлял о своем выдвижении. Напомним, 20 мая президент России Владимир Путин поддержал его кандидатуру на выборах главы Среднего Урала.