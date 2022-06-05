Правительство РФ утвердило методику оценки работы губернаторов

Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Фото: сайт кабмина РФ

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении новых критериев оценки работы губернаторов. Документом вносятся изменения в шесть методик расчета эффективности.

В частности, в методике "Качество окружающей среды" повышены требования к работе с отходами, а методика под названием "Цифровая зрелость" была переработана полностью. Например, ранее в ней устанавливался единый уровень охвата госорганов цифровыми технологиями, а сейчас для каждого субъекта РФ такой уровень будет определяться отдельно.

Показатели работы губернаторов будут отражать успехи властей в достижении национальных целей, а регионы с лучшими результатами смогут рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку от федерального центра, сообщается на сайте кабмина.

Напомним, что работа губернаторов будет оцениваться по 38 методикам, 19 из которых будут отражать показатели за предыдущий год, а остальные 19 — устанавливать целевые значения на будущее. Индикаторы покрывают такие социально значимые вопросы, как ожидаемая продолжительность жизни, темпы роста реальных зарплат, качество образования, объемы жилищного строительства, экологическое благополучие региона.