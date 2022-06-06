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6 июня 2022, 14:14

В Госдуме одобрили законопроект об ужесточении наказания за призывы против безопасности РФ

Госдума

Если в призывах против безопасности РФ был уличен один человек, ему грозит лишение свободы от 2 до 4 лет со штрафом от 100 до 500 тысяч рублей. Фото: сайт Госдумы РФ

Комитет Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству поддержал законопроект о введении уголовного наказания за публичные призывы против безопасности России. Самая серьезная мера за подобное преступление — 7 лет лишения свободы и штраф в 2,5 млн рублей.

Если в призывах против безопасности РФ был уличен один человек, ему грозит лишение свободы от 2 до 4 лет со штрафом от 100 до 500 тыс. рублей. В случае совершения такого преступления организованной группой лиц наказание составит уже от 5 до 7 лет лишения свободы со штрафом от 500 тыс. до 2,5 млн рублей, сообщает газета "Коммерсантъ".

В документе также сказано, что участие россиян в военных действиях против интересов России будет наказываться лишением свободы на срок до 20 лет и штрафом до 500 тыс. рублей. При этом переход россиян на сторону противника в период военных действий будет считаться госизменой.

Областная газета Свердловской области

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