В Госдуме одобрили законопроект об ужесточении наказания за призывы против безопасности РФ

Если в призывах против безопасности РФ был уличен один человек, ему грозит лишение свободы от 2 до 4 лет со штрафом от 100 до 500 тысяч рублей. Фото: сайт Госдумы РФ

Комитет Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству поддержал законопроект о введении уголовного наказания за публичные призывы против безопасности России. Самая серьезная мера за подобное преступление — 7 лет лишения свободы и штраф в 2,5 млн рублей.

Если в призывах против безопасности РФ был уличен один человек, ему грозит лишение свободы от 2 до 4 лет со штрафом от 100 до 500 тыс. рублей. В случае совершения такого преступления организованной группой лиц наказание составит уже от 5 до 7 лет лишения свободы со штрафом от 500 тыс. до 2,5 млн рублей, сообщает газета "Коммерсантъ".

В документе также сказано, что участие россиян в военных действиях против интересов России будет наказываться лишением свободы на срок до 20 лет и штрафом до 500 тыс. рублей. При этом переход россиян на сторону противника в период военных действий будет считаться госизменой.