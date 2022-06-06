Дмитрий Медведев встретился с главами регионов, которые будут выдвигаться от "Единой России" на новый срок в 2022 году

Всего на встрече с Дмитрием Медведевым присутствовали главы 13 регионов России. Фото: сайт партии "Единая Россия"

Председатель политической партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев провел 6 июня встречу с главами регионов, которые планируют избираться в сентябре 2022 года. Он заявил, что таким губернаторам предстоит принять участие в праймериз "Единой России".

С Дмитрием Медведевым беседовал, в частности, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, кандидатуру которого на пост главы региона ранее поддержал президент России Владимир Путин. Председатель "Единой России" подчеркнул, что поддержка партии на праймериз даст кандидатам конкурентные преимущества на выборах губернаторов в 2022 году.

Всего на встрече с Дмитрием Медведевым присутствовали главы 13 регионов России.

"Нужно нам всем сейчас действительно активнее работать и для исполнения народной программы, от которой зависит уровень жизни людей, и, безусловно, учитывать специфику той местности, в которой вы живете и трудитесь. Включая важнейшие пункты, инициатором которых была наша партия. Имею в виду и газификацию, и поддержку семей с детьми, и содействие трудоустройству молодежи, и формирование комфортной городской среды, и учреждений культуры", — передает слова Дмитрия Медведева пресс-служба "ЕР".

Во время разговора с председателем партии Евгений Куйвашев сказал, что Свердловская область стала промышленным центром России, в котором уровень производства превышает среднероссийский в четыре раза.

"Мы продолжаем наращивать нашу промышленную базу и настроены на создание высокотехнологичного национального продукта, который будет выпускаться у нас в регионе. Регион развивается, даже сегодня у нас один из самых низких коэффициентов по безработице, создаются новые рабочие места, вкладываются огромные инвестиции", — заявил губернатор.

Кроме того, Евгений Куйвашев подчеркнул, что Средний Урал стремится превратить Екатеринбург в "столицу студенчества", создать кампус мирового уровня. Он также выразил уверенность, что динамика, которая демонстрировалась в регионе на протяжении последних 10 лет, будет продолжена и реализована.