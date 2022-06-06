Губернаторам обновили оценки

Председатель Правительства РФ Михаил МИШУСТИН подписал постановление об утверждении новых критериев оценки работы губернаторов. Документом вносятся изменения в шесть методик расчета эффективности, включая формирование современной цифровой среды и создание эффективной системы переработки мусора. Эксперты отмечают, что изменения связаны с новыми полномочиями регионов, но не являются ключевыми с точки зрения политической устойчивости их руководителей.

Критерии оценки эффективности губернаторов и региональных органов власти были впервые утверждены в 2018 году с целью мониторинга «уровня доверия к президенту и высшим должностным лицам субъектов РФ» и с тех пор несколько раз изменялись. Последний документ вносит корректировки в шесть методик расчета. Среди них «Качество городской среды», «Качество окружающей среды», «Цифровая зрелость». В методике «Качество окружающей среды» повышены требования к работе с отходами. Методика под названием «Цифровая зрелость» была переработана полностью. Например, ранее в ней устанавливался единый уровень охвата госорганов цифровыми технологиями, а сейчас для каждого субъекта РФ такой уровень будет определяться отдельно.

«Изменения связаны с получением регионами новых полномочий. Федеральный центр исходит из того, что губернатор в состоянии повлиять на ситуацию в том или ином вопросе, – говорит политолог, директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков. – Взять хоть ту же работу с отходами. Губернатор имеет в своих руках необходимые полномочия для того, чтобы назначать адекватных, компетентных людей, создавать условия для работы тех же перерабатывающих предприятий. Насколько я понимаю, на Среднем Урале в этом плане все нормально: мусорные операторы созданы, они работают».

«В целом уточнение критериев направлено на то, чтобы более объективно и точно оценивать динамику жизни регионов, динамику деятельности губернаторов. Ну, и не будем забывать, что в обстановке серьезных внешнеполитических вызовов нужно укреплять стабильность нашей экономической и социальной жизни», – говорит директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин.

«Эти критерии меняются постоянно, меняются подходы, но они не являются определяющими с точки зрения реальной оценки работы губернаторов, их политической устойчивости, – отмечает автор рейтинга политической выживаемости губернаторов, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. В числе ключевых в этом плане эксперт называет, в частности, поддержку «Политбюро 2.0» (самый влиятельный, с точки зрения экспертов, неформальный политический институт в России, куда входят представители окружения президента Владимира Путина), наличие под управлением крупных проектов, качество позиционирования губернатора, качество политического менеджмента. «Если брать, например, Свердловскую область, то, думаю, здесь в этом плане все более-менее неплохо», – резюмирует Евгений Минченко.