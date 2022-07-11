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11 июля 2022, 18:05

Президент РФ подписал указ об упрощенном получении гражданства для всех украинцев

российский паспорт

Расширен перечень лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство России в упрощенном порядке. Фото: Владимир Мартьянов

С сегодняшнего дня упрощенный порядок получения российского гражданства распространен на всех жителей Украины. Соответствующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

"Установить, что граждане Украины, Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики или Украины <...>, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке", — говорится в документе.

Указ вступает в силу сегодня. С полным текстом можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации.

Добавим, ранее упрощенный порядок получения гражданства РФ распространялся только на жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Украины.

Областная газета Свердловской области

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