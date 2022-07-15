Госдума утвердила Дениса Мантурова на пост вице-премьера

Ранее Денис Мантуров встретился со всеми фракциями Государственной думы. Фото: сайт Госдумы

Госдума утвердила Дениса Мантурова на должность заместителя председателя Правительства РФ — министра промышленности и торговли. Ранее его кандидатуру в нижнюю палату парламента внес премьер-министр Михаил Мишустин.

Решение было принято на сегодняшнем пленарном заседании. До этого Денис Мантуров встретился со всеми фракциями Государственной думы, а также с профильным комитетом по промышленности и торговле.

Президент России Владимир Путин подписал Указ "О Заместителе Председателя Правительства Российской Федерации – Министре промышленности и торговли Российской Федерации". Он вступил в силу.

Напомним, ранее глава государства увеличил число вице-премьеров в правительстве РФ с 10 до 11.