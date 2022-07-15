Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности главы "Роскосмоса"

Новым генеральным директором госкорпорации "Роскосмос" стал Юрий Борисов. Соответствующий указ подписал сегодня президент РФ Владимир Путин.
Ранее Юрий Борисов занимал пост зампреда российского правительства. Сегодняшним указом главы государства он освобожден от этой должности.
Дмитрий Рогозин, в свою очередь, сегодня был освобожден от должности главы "Роскосмоса".
Читайте также:
Госдума утвердила Дениса Мантурова на пост вице-премьера.
Димитрий Рогозин стал спецпредставителем Президента России по сотрудничеству в космосе.