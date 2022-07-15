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15 июля 2022, 17:29

Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности главы "Роскосмоса"

  Юлия Пастух
Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин возглавлял "Роскосмос" с 2018 года. Фото: Александр Зайцев

Новым генеральным директором госкорпорации "Роскосмос" стал Юрий Борисов. Соответствующий указ подписал сегодня президент РФ Владимир Путин.

Ранее Юрий Борисов занимал пост зампреда российского правительства. Сегодняшним указом главы государства он освобожден от этой должности.

Дмитрий Рогозин, в свою очередь, сегодня был освобожден от должности главы "Роскосмоса".

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Областная газета Свердловской области

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