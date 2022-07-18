Денис Мантуров назначен ответственным за инвестиционную привлекательность УрФО

Также в числе задач вице-премьера — вопросы государственной политики в сфере промышленности. Фото: сайт Госдумы

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал об обязанностях, которые возлагаются на нового заместителя председателя Правительства РФ — министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Он займется повышением инвестиционной привлекательности Уральского федерального округа в рамках отраслевых полномочий вице-премьеров по социально-экономическому развитию округов. А также будет курировать вопросы выполнения программ развития атомной, ракетно-космической, судостроительной, авиационной, радиоэлектронной и оборонной отраслей, передает кабмин.

"У вас, Денис Валентинович, есть все качества, чтобы реализовать задачи, поставленные президентом. Прошу также учесть в работе и предложения депутатов, которые они высказывали в ходе ваших встреч с фракциями", – подчеркнул Михаил Мишустин.

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