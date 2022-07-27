В Госдуме РФ предложили учредить День памяти всех жертв войны на Донбассе

Вячеслав Володин подчеркнул, что инициатива будет рассмотрена нижней палатой парламента в ходе осенней сессии. Фото: сайт Госдумы РФ

Депутаты нижней палаты парламента России предлагают установить День памяти всех жертв войны на Донбассе. Об этом рассказал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Он отметил, что жители ДНР и ЛНР страдают от киевского режима уже девятый год.

"Каждый день киевская власть убивает мирных граждан, ведет обстрел жилых кварталов. Гибнут дети. Речь идет о сотнях погибших и раненых. Никто на Западе не встал на защиту детей Донбасса, не осудил преступления украинских нацистов", — передает слова Вячеслава Володина пресс-служба Госдумы.

Инициатива по учреждению Дня памяти всех жертв войны на Донбассе будет рассмотрена нижней палатой парламента в ходе осенней сессии.