Темы дня

Политика / Политика в России
27 июля 2022, 14:12

В Госдуме РФ предложили учредить День памяти всех жертв войны на Донбассе

Депутат

Вячеслав Володин подчеркнул, что инициатива будет рассмотрена нижней палатой парламента в ходе осенней сессии. Фото: сайт Госдумы РФ

Депутаты нижней палаты парламента России предлагают установить День памяти всех жертв войны на Донбассе. Об этом рассказал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Он отметил, что жители ДНР и ЛНР страдают от киевского режима уже девятый год.

"Каждый день киевская власть убивает мирных граждан, ведет обстрел жилых кварталов. Гибнут дети. Речь идет о сотнях погибших и раненых. Никто на Западе не встал на защиту детей Донбасса, не осудил преступления украинских нацистов", — передает слова Вячеслава Володина пресс-служба Госдумы.

Инициатива по учреждению Дня памяти всех жертв войны на Донбассе будет рассмотрена нижней палатой парламента в ходе осенней сессии.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
27.07.2022, 15:28 / Общество
Шесть достопримечательностей Среднего Урала поборются за премии журнала Russian Traveler
27.07.2022, 14:50 / Общество
Кабмин увеличил размер компенсации на ремонт жилья после ЧС
27.07.2022, 14:17 / Общество
Свердловские предприятия вошли в федеральный онлайн-путеводитель промышленного туризма
27.07.2022, 14:12 / Политика
В Госдуме РФ предложили учредить День памяти всех жертв войны на Донбассе
27.07.2022, 13:31 / Культура
Шигирский идол вошел в топ-1000 локальных культурных и туристических брендов России