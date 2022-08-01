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1 августа 2022, 23:29

Топ-5 законов, которые вступают в силу в августе

Пересчет пенсий, новые сервисы на Госуслугах, детское питание «под колпаком» – «Облгазета» рассказывает о самых важных изменениях в законодательстве, которые ждут свердловчан в этом месяце.

1 августа

• Получить статус самозанятого теперь можно на сайте Госуслуг. Ответ о присвоении соответствующего статуса (либо отказ) придет в личный кабинет на портале. В кабмине считают, что новая возможность увеличит число самозанятых, работающих легально. Помимо россиян, новый механизм доступен гражданам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик.

• В личный кабинет на портале Госуслуг начнут приходить новые уведомления об оформлении и выдаче паспортов и загранпаспортов, о записи на прием к врачу в федеральную клинику, приеме заявок на вызов врача на дом, размере материнского капитала и другие сведения.

• Поднимут страховые пенсии пожилым гражданам, работавшим в 2021 году. Заполнять никаких заявлений не нужно, это будет сделано автоматически. Размер повышения индивидуален и будет определяться исходя из суммы страховых взносов, уплаченных работодателем в прошлом году. Также в августе вырастет пенсия россиян, которым в этом месяце исполнилось 80 лет.

• Федеральная налоговая служба сможет передавать другим лицам сведения о налогоплательщике. Если есть согласие, это не будет считаться разглашением налоговой тайны.

27 августа

• Изменятся требования к роликам, рекламирующим детские смеси. В них необходимо будет говорить о преимуществах грудного вскармливания ребенка, предупреждать о необходимости консультаций со специалистами. Это же касается других продуктов, включенных в рацион ребенка в течение первого года жизни.

  • Опубликовано в №136 от 02.08.2022 
Областная газета Свердловской области
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