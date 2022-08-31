«Началась совершенно другая жизнь»

Президент СССР Михаил Горбачёв на Нижнетагильском металлургическом комбинате имени В.И. Ленина, 25.04.1990 г. Фото: Юрий Сомов / РИА Новости

30 августа на 92-м году жизни скончался последний генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского союза, первый и единственный президент СССР Михаил ГОРБАЧЕВ. За время работы во власти и уже после отставки Михаил Сергеевич приезжал в Свердловскую область четыре раза. Что думают известные уральцы об авторе «перестройки», «гласности», «демократизации» и «нового мышления» – в материале «ОГ».

Игорь КОВПАК, основатель сети магазинов «Кировский», депутат Законодательного собрания Свердловской области с 1998 по 2013 годы:

– Михаил Сергеевич был у нас в магазине без Раисы Максимовны. Она поехала другим маршрутом. Вокруг были тысячи людей, даже на крыши залезали. «Кировский» был забит битком. Нам дали пройти в торговый зал буквально шагов на тридцать. Охраны многочисленной не было. Помню, он говорил доброжелательно, невысокомерно – в зале мы беседовали минут тридцать. Он интересовался, как ситуация с продовольствием, какие продукты есть. В 1990-е продовольствие было. Это позже его стало не хватать, когда все встало вверх тормашками. Я думаю, что это хорошо, когда руководители хотят все увидеть своими глазами, без показухи. Михаил Сергеевич просил говорить только правду. Я очень хорошего мнения о нем. О чем жалею, так это о том, что развалился Советский Союз.

Антон БАКОВ, российский политик, предприниматель, депутат Государственной думы IV созыва (2003—2007):

– Когда к власти пришел Горбачев, мне не было еще и двадцати лет. Все дико им восторгались, поскольку он, в отличие от предыдущих генсеков, говорил без бумажки. С его правлением связан выход постановления «О кооперативах», после которого 5 мая 1987 года я стал председателем первого в стране туристического кооператива. И у меня совершенно другая жизнь началась. Так что Горбачев изменил мою жизнь в корне. Благодаря ему я стал бизнесменом. Потом благодаря ему у нас появилась свободная страна, появились конкурентные выборы. В первый раз, кстати, я пытался баллотироваться еще при Горбачеве: в Верховный Совет РСФСР я тогда не попал, но Горбачев перевернул мою жизнь. Я ему благодарен.

Анатолий ГАГАРИН, профессор кафедры политических наук УрФУ:

– Михаил Горбачев был фигурой трагической и не соответствовал своему времени и тем задачам, которые перед ним стояли. Он, видимо, искренне верил в лозунги перестройки и поэтому убедил поверить в них многих людей. Сейчас говорят, что именно Горбачев развалил страну, но это не так. Горбачев, я думаю, искренне хотел сохранить Советский Союз, но ему не хватило воли. Он был мечтателем. И, как всех мечтателей, в итоге его постигло разочарование. До конца жизни он нес этот груз, пытался оправдаться. Это плата за нерешительность и непоследовательность. Люди никогда не прощают того, кто возбудил в них мечту, а потом разрушил ее. Разрушил не специально.

Михаил Горбачев на Урале

Впервые в Свердловск тогда еще президент СССР Михаил Горбачев приехал в апреле 1990 года. Он посетил Уралмашзавод, где пообщался с рабочими, встретился с горожанами во Дворце молодежи, побывал в Институте физики металлов, на Площади 1905 года возложил цветы к памятнику В.И. Ленину и осмотрел супермаркет «Кировский», первый открывшийся тогда в микрорайоне ЖБИ. На тот момент магазин был признан одним из лучших в стране.

Тогда же президент СССР побывал в Нижнем Тагиле, где посетил Уралвагонзавод, НТМК и провел встречу с тагильчанами.

В 1996 году Михаил Горбачев приехал в Свердловскую область в качестве кандидата в Президенты России.

В 2001 году экс-президент СССР возглавлял Российскую объединенную социал-демократическую партию и прибыл на Средний Урал решать вопросы партстроительства.

Последний раз Михаил Горбачев приезжал в Екатеринбург в 2006 году в качестве руководителя «Горбачев-фонда». Он принял участие в подготовке мероприятий, посвященных 100-летию композитора Дмитрия Шостаковича, и встретился со студентами УрГУ.

СПРАВКА Михаил Горбачёв родился 2 марта 1931 г. в Ставрополье.

В 1955 г. окончил юридический факультет МГУ.

В 1966 г. назначен первым секретарем Ставропольского горкома КПСС, а в 1971 г. – стал членом Центрального комитета КПСС.

В марте 1985 г. Михаил Горбачев был избран генеральным секретарем ЦК КПСС.

В 1985 году инициировал проведение в СССР антиалкогольной кампании.

В 1986 г. провозгласил политику гласности и впервые использовал термин «перестройка» для обозначения начатых преобразований.

В 1988 г. в СССР изменена избирательная система, что позволило выдвигать на выборах независимых от КПСС кандидатов.

В 1986–1991 гг.- легализована частная коммерческая деятельность, начата приватизация, государство отказалось от монополии внешней торговли.

1 октября 1988 г. Горбачёв занял пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР.

В феврале 1990 года заявил о необходимости создания поста президента СССР и отмены положения конституции о руководящей роли КПСС. 15 марта занял пост президента СССР.

25 декабря 1991 года, после подписания главами 11 союзных республик Беловежского соглашения о прекращении существования Советского Союза, Михаил Горбачёв сложил с себя полномочия президента СССР