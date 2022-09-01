Топ-7 законов, которые вступают в силу в сентябре

В отпуск через Госуслуги, счета онлайн и выборы управляющих компаний – «Облгазета» рассказывает, что изменилось в российском законодательстве с 1 сентября.
- Обмен кадровыми документами через «Госуслуги». Чтобы пойти в отпуск или уволиться, теперь не обязательно бежать в отдел кадров: документ можно подписать электронной подписью и отправить через Единый портал государственных услуг. Электронные документы будут храниться в системе. Решение о введении в конкретной организации электронного документооборота остается за работодателем. Он же должен установить, какие категории сотрудников и какими документами смогут обмениваться.
- Защита персональных данных. Продавцы не смогут требовать личные данные покупателей (кроме случаев, когда это обязательно по закону). Если покупатель отказывается сообщить полное имя, номер телефона или домашний адрес, магазин все равно обязан его обслужить и продать товар. Отказ в таких случаях будет караться штрафом до 50 тысяч рублей.
- Дополнительная защита потребителей. Если условия договора между продавцом и потребителем ущемляют установленные законом права последнего, то в случае возникновения спора они будут признаны ничтожными и не будут применяться судами. К таким условиям, в частности, относятся договоренности, которые дают продавцу право в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств или навязать клиенту дополнительные услуги.
- Открытие счетов онлайн. Банки с универсальной лицензией должны обеспечить возможность открывать счета (вклады) и получать кредиты без личного присутствия. После проведения идентификации это можно сделать в мобильном приложении или на сайте банковской организации.
- Новые правила выбора управляющей компании (УК). Для выбора новой УК теперь понадобится как минимум 50% плюс один голос от общего числа голосов собственников помещений. Раньше для принятия этого решения достаточно было собрать четверть голосов всех собственников. Закон исключит потенциальные конфликтные ситуации и затруднит фальсификации.
- Ограничение микродолей в квартирах. Доля каждого собственника теперь не может быть меньше шести квадратных метров от общей площади квартиры. Закон направлен на борьбу с «резиновыми квартирами» и защиту граждан от «черных риелторов» и мошеннических сделок.
- Российский магазин приложений. На ноутбуках, планшетах и смартфонах стала обязательной предустановка российского магазина приложений. Документ был подготовлен в связи с ограничениями, которые ввели для российских пользователей иностранные платформы.
- Опубликовано в №159 от 02.09.2022