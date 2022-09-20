Член Общественной палаты Среднего Урала поддержал инициативу коллег о включении ЛНР в состав РФ

Вадим Савин поддержал инициативу коллег из Общественной палаты ЛНР о присоединении республики к России

Член Общественной палаты Свердловской области Вадим Савин поддержал инициативу коллег из ЛНР о включении республики в состав России. Об этом спикер сообщил в беседе с журналистом "Областной газеты".

"Жители ЛДНР ищут у нас защиты — и поэтому я понимаю решение моих коллег, представителей Общественных палат ДНР и ЛНР, которые предложили руководству республик немедленно провести референдумы для вхождения в состав России. Уверен, положительное решение позволит дополнительно защитить людей, которые уже давно живут здесь, чувствуют себя частью России", — пояснил позицию заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области Вадим Савин.

Савин отметил, что проведение референдума поможет в дальнейшем защитить население республик от уничтожения неофашистами. В частности, член свердловской Общественной палаты считает, что жителей Донецкой и Луганской народных республик целенаправленно убивают, так как большинство хочет присоединиться к России.

"Без решительных действий мы оставляем их на растерзание фашистам. Достаточно сказать, как в результате удара 19 сентября по рынку "Сокол" в Донецке погибли 16 мирных граждан, в том числе дети. Такой же террор неонацистов фиксируется и в ЛНР, и в Харьковской области, и даже на территории нашей страны, в Белгородской области. Мы должны завершить дело наших дедов и прадедов — разгромить фашизм! Небо на освобожденных территориях должно быть мирным, повсюду должен быть детский смех. И референдум — первый шаг к этому!" — резюмировал Вадим Савин.

Напомним, накануне Общественная палата ЛНР выступила с инициативой о немедленном проведении голосования по признанию Луганской Народной Республики субъектом РФ.