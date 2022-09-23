На митинге-концерте выступил Вадим Самойлов. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге прошел митинг-концерт в поддержку референдума о присоединении к России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

На площади у Дворца молодежи собралось больше тысячи человек, передает корреспондент "Областной газеты".

Фото: Павел Ворожцов

"С Путиным восстановим историческую несправедливость", "Наказ дедов – вернуть Отечество" и прочие подобные лозунги можно было увидеть на плакатах митингующих.

Фото: Павел Ворожцов

Концерт открыл певец Вадим Самойлов. Он приветствовал зрителей патриотической речью, а также исполнил несколько собственных песен. Митинг посетили представители российских партий, общественных движений, а также неравнодушные граждане.

Фото: Павел Ворожцов

Также на митинге выступили новый сенатор Совфеда от Свердловской области Виктор Шептий.

"Сегодня действительно исторический день не только для нашего народа, но и для всего мира. Сегодня начался референдум на наших братских территориях. Это все же был ответ на ту агрессию, которая продолжается более восьми лет. Давайте пожелаем народам Донбасса освобождения", — сказал Виктор Шептий.

Напомним, сегодня началось голосование о включении в состав России Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. На Среднем Урале организованы избирательные участки.