В Екатеринбурге прошел митинг-концерт в поддержку референдума о присоединении к России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
На площади у Дворца молодежи собралось больше тысячи человек, передает корреспондент "Областной газеты".
"С Путиным восстановим историческую несправедливость", "Наказ дедов – вернуть Отечество" и прочие подобные лозунги можно было увидеть на плакатах митингующих.
Концерт открыл певец Вадим Самойлов. Он приветствовал зрителей патриотической речью, а также исполнил несколько собственных песен. Митинг посетили представители российских партий, общественных движений, а также неравнодушные граждане.
Также на митинге выступили новый сенатор Совфеда от Свердловской области Виктор Шептий.
"Сегодня действительно исторический день не только для нашего народа, но и для всего мира. Сегодня начался референдум на наших братских территориях. Это все же был ответ на ту агрессию, которая продолжается более восьми лет. Давайте пожелаем народам Донбасса освобождения", — сказал Виктор Шептий.
Напомним, сегодня началось голосование о включении в состав России Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. На Среднем Урале организованы избирательные участки.