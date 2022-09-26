В Кремле заявили, что решений по введению военного положения нет

Руководителю пресс-службы Кремля задали прямой вопрос, будет ли государство закрывать границы и вводить военное положение. Фото: пресс-служба Кремля

У Москвы нет решения по закрытию российских границ и введению военного положения. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Руководителю пресс-службы Кремля задали прямой вопрос о том, будет ли государство закрывать границы и вводить военное положение.

"Мне об этом ничего не известно. Никаких решений на настоящий момент не принималось на этот счет", — передает слова Дмитрия Пескова газета "Коммерсантъ".

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил запретить выезд из страны всем гражданам призывного возраста и разрешить покидать Россию либо по медицинским показаниям, либо не годным для военной службы.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября.

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