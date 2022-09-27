27 сентября в России завершится референдум

В Екатеринбурге для голосования открыт участок в Доме добровольцев на Крылова, 2. Фото: пресс-служба ЦОН Свердловской области

Сегодня завершится голосование о включении в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В Екатеринбурге продолжают работать избирательные участки.

Проголосовать избиратели могут в Екатеринбурге в Доме добровольцев на Крылова, 2, сообщили в пресс-службе Центра общественного наблюдения Свердловской области.

Фото: пресс-служба ЦОН Свердловской области

В ЦОН добавили, что участники референдума активно участвуют в процессе. Приезжают люди, которые сейчас временно проживают в пунктах размещения в Полевском, Ревде, Арамиле, Нижних Сергах и в Екатеринбурге. Выходцы из Луганской, Донецкой народных республик, Запорожской, Херсонской областей идут голосовать вместе с детьми. На участках граждане встречают своих соседей, знакомых, с которыми раньше жили рядом, а после приезда в Россию оказались в разных населенных пунктах.

В комиссиях рады наплыву голосующих, несмотря на высокую нагрузку. Референдум длится уже пятый день. На Среднем Урале избирателей на участках встречают музыканты с песнями и пирогами.

Фото: пресс-служба ЦОН Свердловской области

Ранее референдумы в Луганской и Донецкой народных республиках были признаны состоявшимися, так как в них приняли участие больше 50% избирателей.