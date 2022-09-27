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27 сентября 2022, 19:13

В Свердловской области завершилось голосование на референдуме

  Валерия Белякова
Голосование

В Свердловской области голосование прошло без происшествий. Фото: пресс-служба ЦОН Свердловской области

В Свердловской области завершилось голосование на зарубежных избирательных участках о включении в состав РФ Луганской, Донецкой народной республик, Херсонской, Запорожской областей.

Участок в Доме добровольцев в Екатеринбурге работал пять дней, за это время на Среднем Урале было организовано и выездное голосование в муниципалитетах. Также была открыта горячая линия, куда поступило 1 007 обращений, сообщили в Центре общественного наблюдения Свердловской области.

Сегодня участок посетили избиратели, которые живут во временных пунктах в Полевском, Ревде, Арамиле, Нижних Сергах и других городах. 

"Я думаю, все будет хорошо, придет мир на землю, и наши победят. Уезжала я, собрав чемодан за 20 минут, взяв сына, которому было 14 лет. Был страх, конечно — больше не за себя, а за ребенка, потому что то, что я видела, было страшно, не хочется сейчас это вспоминать. Я думаю, что все-таки Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика будут относиться к Российской Федерации, потому что все так хотят. В том числе и я", — рассказала одна из проголосовавших Наталья Байсенова.

Члены зарубежных участковых избирательных комиссий сообщили, что голосование прошло организованно и без происшествий на участках.

Напомним, сегодня в Екатеринбурге комиссии отметили наплыв избирателей.

Областная газета Свердловской области

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