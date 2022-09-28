Опубликованы итоги референдума о включении в состав РФ новых субъектов

В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях подвели итоги референдума. Фото: Полина Зиновьева

Избирательные комиссии ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей обнародовали результаты голосования. Референдум признан состоявшимся во всех субъектах.

По данным Центральной избирательной комиссии Донецкой Народной Республики, после закрытия участков было обработано 100% бюллетеней. За вхождение в состав России проголосовали 99,23%. Общее количество избирателей, участвовавших в референдуме, составило 2 133 326 человек. Из них 1 738 119 избирателей проголосовали в ДНР, за пределами республики – 449 572.

В Луганской Народной Республике избирком также обработал 100% протоколов. Согласно опубликованной информации ЦИК ЛНР, за присоединение к РФ проголосовали 98,42% человек.

По данным администрации Херсонской области, по итогам обработки 100% бюллетеней за включение региона в состав России выразились 87% жителей. В Запорожской области также было обработано 100% протоколов, за присоединение к РФ проголосовали 93,11% жителей, сообщают Известия.

Напомним, референдум длился пять дней. В Екатеринбурге в Доме добровольцев был организован избирательный участок, также работали выездные комиссии.