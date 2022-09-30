Топ-5 законов, которые вступают в силу в октябре

Участникам ДТП не нужно будет записывать данные об очевидцах и указывать их в извещении о происшествии/ Фото: Павел Ворожцов

Новые банковские настройки, изменения в ОСАГО, пожарные перестановки – «Облгазета» рассказывает о законодательных нововведениях октября.

1 октября

• Банки будут обязаны раскрывать условия вкладов в виде таблицы. При выборе и открытии вклада в офисе или через приложение клиент сможет увидеть весь расклад, включая условия и период начисления повышенных ставок, порядок выплаты процентов и продления сроков договора, ограничения на пополнение и досрочное снятие денег.

Кроме того, клиенты банков смогут самостоятельно устанавливать запрет на онлайн-операции для защиты от мошенников. Можно как полностью запретить такие операции, так и ограничить их параметры – например, установить максимальную сумму для одной транзакции или лимит. Также банки будут обязаны подтверждать телефонные номера и адреса электронной почты клиентов, которые совершают онлайн-операции. Цель нововведений – защитить граждан от мошенников.

• Систему автогражданки освободят от лишней бюрократии. По новым правилам, в случае ДТП больше не нужно будет записывать данные об очевидцах и указывать их в извещении. Еще одно нововведение касается ознакомления потерпевшего в ДТП с результатами экспертизы: раньше для этого автовладелец должен был написать специальное заявление. Сейчас же в стандартном заявлении о страховом извещении достаточно будет указать удобный канал связи – результаты придут туда автоматически в течение пяти рабочих дней.

Также с 1 октября не придется уведомлять страховую компанию о смене госномера машины – компания получит информацию об этом из автоматизированной системы и сообщит об этом автовладельцу. А вот если у машины сменился собственник, владелец полиса ОСАГО обязан будет письменно уведомить об этом страховую компанию.

13 октября

• Расположение подразделений противопожарной службы в регионах будет определять правительство РФ. До сих пор стройной системы их размещения не было. Пожары в населенных пунктах тушат как федеральные, так и региональные подразделения пожарной охраны, и единого подхода к их размещению нет. Сейчас их распределят. Количество подразделений будет зависеть от территориального расположения в населенных пунктах и численности населения в них.

26 октября

• Пособие малоимущим будут перечислять на карту МИР – это касается ежемесячных выплат и пособий, а также субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. Также на эту карту будут перечислять ежегодные выплаты людям, награжденным знаком «Почетный донор».

30 октября

• Российская система бронирования авиабилетов будет работать только на отечественном программном обеспечении. Как отмечают в Правительстве РФ, это поможет защитить систему от возможных санкций со стороны недружественных стран и обезопасит персональные данные россиян. До конца октября ведущие российские авиакомпании должны будут перевести свои системы бронирования билетов на новую систему.