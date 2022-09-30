Владимир Путин призвал прекратить огонь по присоединенным к России территориям

Мероприятие проходит в Большом Кремлевском дворце. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России выступил с обращением. Он призвал прекратить огонь по присоединенным к России территориям.

"Люди ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей становятся навсегда нашими гражданами. <...> Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы", — подчеркнул глава государства.

Владимир Путин также отметил, что Россия поможет присоединенным территориям восстанавливать инфраструктуру. И заявил, что страна "никогда не предаст жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей".