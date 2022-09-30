«Россия этот выбор не предаст»

Фото: Полина Зиновьева

Президент России Владимир Путин вчера подписал договоры о вступлении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Со стороны новых субъектов РФ подписи под документами поставили их руководители. Теперь договоры должно утвердить Федеральное Собрание. В этот же день в российских городах прошли патриотические акции в поддержку исторического события. Только митинг-концерт в центре Екатеринбурга собрал порядка десяти тысяч человек.

«Голосовали за наше единство»

Перед подписанием Владимир Путин выступил с обращением к россиянам и жителям новых регионов страны. В нем, в частности, он дал оценку итогам прошедших в этих территориях референдумов.

«За выбором миллионов жителей в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях – наша общая судьба и тысячелетняя история. Эту духовную связь люди передавали своим детям и внукам. Несмотря на все испытания, пронесли через года любовь к России. И это чувство никто не может в нас уничтожить. Вот почему и старшие поколения, и молодежь, те, кто родился уже после трагедии распада Советского Союза, голосовали за наше единство, за наше общее будущее», – подчеркнул президент

Владимир Путин заявил, что жители ДНР, ЛНР, а также территорий Херсонской и Запорожской областей «сделали свой однозначный выбор» и Россия этот выбор «обсуждать не будет» и «не предаст». Сегодняшние киевские власти должны относиться к нему с уважением, и никак иначе. «Только таким может быть путь к миру», – добавил он.

«Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами и сделаем все, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей. В этом великая освободительная миссия нашего народа… Вместе сделаем так, чтобы граждане в новых регионах чувствовали поддержку всего народа России, всей страны, всех республик, всех краев и областей нашей огромной Родины», – сказал президент.

«Урал поддержит это решение»

В городах России вчера прошли митинги в поддержку принятия в состав России новых регионов. В Екатеринбурге площадь перед Дворцом молодежи задолго до начала трансляции из Кремля была заполнена людьми. По оценкам корреспондента «ОГ», более половины пришедших составляла молодежь. Над головами собравшихся вместе с российскими триколорами развевались флаги Березовского, Кировградского, Рефтинского, Сысертского и других городских округов региона.

«Мы с вами становимся участниками исторического события: четыре региона приняли решение войти в состав Российской Федерации, – обратился к собравшимся заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов. – Люди заслужили это право на самоопределение, и они хотят быть с нами. Урал поддержит это решение».

Олег Чемезов отметил, что Свердловская область всегда помогала Донбассу. Регион отправил туда более тысячи тонн гуманитарного груза. Освобожденные территории и дальше будут получать поддержку уральцев, подчеркнул он.

– Референдум восстановил историческую справедливость. Международные наблюдатели подтвердили строгое соблюдение процедуры голосования, отсутствие нарушений, подтвердили легитимность референдума. На Донбассе живут люди смелые, стойкие. Они приняли важное, осознанное решение войти в состав России, и мы, жители нашего региона, его поддерживаем, – сказала в своем выступлении Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина

Город трудовой доблести Нижний Тагил одним из первых России заключил побратимское соглашение с городом-героем Луганском. Об этом собравшимся напомнил его глава Владислав Пинаев. Он назвал вхождение освобожденных территорий в состав нашей страны долгожданным событием:

– К нам возвращается Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Мы снова один братский народ!

О своем общении с жителями ЛНР рассказала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова:

– Они мне говорили: «Когда у нас отняли родной язык в школах, мы решили, что будем бороться за то, чтобы жить в России и говорить на русском языке!» Я бы очень хотела всем нам пожелать сплоченности, единства – и тогда мы победим!

«Мы, свердловчане, всегда протягиваем в трудное время руку всем, кто попал в беду. И сегодня говорим: «Мы вместе! Мы сила! Мы Великая Россия!», – поддержал Татьяну Мерзлякову председатель региональной Общественной палаты Александр Левин.

Эти слова были подхвачены тысячами голосов собравшихся. Несмотря на холодную погоду, по окончании митинга его участники остались на площади, чтобы посмотреть трансляцию подписания соглашений о вхождении освобожденных территорий в состав России.

Напомним Независимость ЛНР и ДНР была признана Россией еще в феврале 2022 года. А 29 сентября Владимир Путин подписал Указы о признании суверенитета и независимости еще Запорожской и Херсонской областей. Это произошло в соответствии с принципами и нормами международного права и права на самоопределение народов, закрепленного в Уставе ООН.

Итоги референдумов Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР – 98,42 процента, в Херсонской области – 87,05 процента, в Запорожской области – 93,11 процента.

Мнение экспертов Евгений МИНЧЕНКО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг»: – Думаю, пока рано говорить о каких-то долговременных последствиях. Всерьез оценивать возможные эффекты можно будет только после того, как удастся установить полный контроль над территорией этих регионов и защитить их от обстрелов с украинской стороны. Пока же мы находимся в ситуации затянувшегося противостояния. Сергей СТАРОВОЙТОВ, политолог, глава федеральной экспертной сети «Клуб Регионов»: – История сейчас развивается на наших глазах. За восемь лет наша страна увеличилась на шесть регионов – я имею в виду Крым, Севастополь и те новые субъекты, которые вошли сейчас в состав РФ. В политическом смысле это событие огромной важности: Россия прирастает новыми землями. Что касается экономических эффектов, то с учетом нынешней геополитической ситуации говорить о них пока рано, исходные вводные искажены внешними санкциями. Алексей ШИРИНКИН, руководитель Исследовательской группы «Монитор»: – Приобретением станет увеличение населения РФ на 10 миллионов новых граждан, в числе экономических перспектив – освоение российским бизнесом новых территорий. Для «новых россиян» это в первую очередь постепенная нормализация их жизни. Да, нас, скорее всего, ждет усиление санкций и иных мер мировых держав по ограничению возможностей дальнейшего развития нашей страны, но в нынешней реальности это скорее неизбежность, не привязанная к конкретным событиям.

Опрос Надежда Пяткова, председатель Березовской организации профсоюза работников народного образования и науки: – Мы поддерживаем и Донецк, и Луганск. Рады, что они к нам присоединятся. Это всегда были наши люди, и я думаю, что они с нами навсегда останутся. Ольга Кривоногова, жительница Рефтинского ГО: – В нашем округе проживают 19 человек, приехавших с Донбасса. Все они принимали участие в референдуме и не скрывают, что голосовали за вхождение в Россию. Мы принимаем участие в митинге, чтобы поддержать их решение. Дмитрий Уваров, житель Сысерти: – У меня немало знакомых в тех краях. Постоянно общаемся, я хорошо знаю их настроения. Вхождение в состав России – это их осознанный, даже, наверное, выстраданный выбор. И я рад, что моя страна его поддержала. Людмила Михеева, жительница Екатеринбурга: Рада, что наконец-то свершилось то, чего наши люди в ДНР и ЛНР ждали восемь лет. И на Херсонщине многие об этом мечтали – это я знаю от своих тамошних знакомых. Люди там работящие, край богатый, они быстро встанут на ноги, а мы им поможем.