В Госдуме ратифицировали договоры о принятии в состав РФ новых субъектов

На рассмотрении данных вопросов присутствовали представители руководства ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Фото: сайт Госдумы РФ

Депутаты Госдумы единогласно поддержали законопроекты о ратификации договоров о принятии в Россию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Накануне они были внесены Президентом РФ.

Документы о ратификации представил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, "этот процесс стал логическим продолжением воссоединения русских земель, начатый с возвращения в Россию Республики Крым и города Севастополя в 2014 году".

"Вхождение Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации — единственная возможность спасти миллионы жизней людей от преступного киевского режима. Прекратить обстрелы мирного населения, стариков, женщин, детей. Защитить право на родной язык, культуру, историю, свою веру", — написал в личном telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он также подчеркнул, что теперь в РФ 89 субъектов.

"До 1 июня 2023 года в новых республиках и областях будут созданы территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. В течение переходного периода также будут созданы органы прокуратуры и обеспечено функционирование судебной системы РФ. В течение шести месяцев предстоит образовать городские и муниципальные округа в регионах, определить границы муниципальных образований", — рассказал "Областной газете" глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Процедура присоединения четырех новых субъектов полностью соответствует международному законодательству. Предстоит много работы на различных уровнях", — заявил депутат Госдумы РФ, бывший вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько. Он заверил, что уже ведется работа по строительству и восстановлению инфраструктуры, жилых домов, детсадов и школ. А также сообщил о планах в ближайшее время оказывать всестороннюю помощь жителям новых территорий в рамках гуманитарных поездок.

Гражданам РФ, проживающим на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей, будут обеспечены гарантии в осуществлении трудовой деятельности, признаны документы об образовании, подтверждающие гражданское состояние, стаж трудовой деятельности, право на получение пенсий, социальной и медицинской помощи и прочее, выданные в ДНР, ЛНР, а также Украине. Денежной единицей на территориях новых субъектов будет являться рубль. До 31 декабря 2022 года при расчетах в наличной и безналичной формах будет допускаться обращение украинской гривны.

Напомним, 30 сентября в Большом Кремлевском дворце прошла церемония подписания договоров о присоединении к России новых территорий. В их числе Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области.

Позже Конституционный суд РФ одобрил пакет документов о вхождении новых территорий в состав России. ДНР и ЛНР сохранят статус республик с русским языком в качестве государственного. Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ с действующими названиями.

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