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4 октября 2022, 13:07

Совет Федерации ратифицировал договоры о принятии новых субъектов в состав РФ

голосование

Решение принято единогласно. Фото: из официальной группы Совета Федерации в соцсети "ВКонтакте"

Совет Федерации ратифицировал договоры между Россией и Донецкой и Луганской народными республиками, Запорожской и Херсонской областями о принятии их в состав РФ. 

"В ходе референдумов жители Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей ясно высказали свою позицию, проголосовав за возвращение на свою настоящую большую Родину — в Россию", — отметила Валентина Матвиенко.

Как говорится в официальной группе Совета Федерации в соцсети "ВКонтакте", новые регионы сохранят действующие названия. Руководители Запорожской и Херсонской областей станут губернаторами, а ЛНР и ДНР — главами республик.

Напомним, 30 сентября в Большом Кремлевском дворце прошла церемония подписания договоров о присоединении к России новых территорий. Позже Конституционный суд РФ одобрил соответствующий пакет документов. ДНР и ЛНР сохранят статус республик с русским языком в качестве государственного. Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ с действующими названиями.

Накануне в Госдуме ратифицировали договоры о принятии в состав РФ новых субъектов.

Областная газета Свердловской области

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