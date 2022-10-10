Владимир Путин призвал губернаторов контролировать соблюдение законодательства при частичной мобилизации

Владимир Путин провел видеоконференцию с 15 избранными главами регионов. Фото: Павел Ворожцов

Президент РФ призвал губернаторов контролировать соблюдение законодательства в вопросах частичной мобилизации граждан и оказания помощи их семьям. Об этом Владимир Путин сказал на видеоконференции с 15 избранными главами регионов, сообщает Кремль.

"Подчеркну, все принятые здесь решения, включая социальные гарантии, выплаты, дополнительную поддержку из региональных бюджетов семьям солдат, сержантов и офицеров, которые несут службу, пополняют сейчас ряды Вооруженных Сил России, должны неукоснительно выполняться", – отметил Владимир Путин.

Президент сказал, что "вызовы внешнего давления" необходимо использовать в собственных интересах: развивать, раскрывать и реализовывать собственный научный, промышленный, технологический и предпринимательский потенциал страны. Владимир Путин добавил, что много зависит от руководителей регионов и их управленческих команд.

"В регионах и на местах всегда лучше видно, какой проект, какая инициатива имеют все шансы, что называется, полететь, принести нужный эффект экономике и региона, и страны в целом. И такие перспективные проекты, отвечающие задачам национального развития, должны получать необходимую поддержку", — подчеркнул президент.

Ключевая задача, стоящая перед главами субъектов сейчас, – повышение качества жизни людей, улучшение социально-экономического положения регионов. Важно выполнять все социальные обязательства и повышать благосостояние людей. Президент добавил, что для решения вопросов губернаторы могут принимать нестандартные и смелые решения, работая в более плотной связке с Правительством РФ, федеральными органами и коллегами из других субъектов.

Необходимо заниматься реализацией всех намеченных ранее планов: модернизировать транспортную, инженерную, жилищно-коммунальную инфраструктуру, проводить социальную газификацию, улучшать работу сферы здравоохранения, образования, благоустраивать комфортную среду для проживания. Также важно получать обратную связь от людей, учитывать их мнение и реакции, в том числе и негативные, на решение различных вопросов.

"В этом залог доверия людей к власти, стабильности в обществе – это понимание, как оно реагирует на то, что мы делаем", — сказал президент.

Также Владимир Путин поздравил с победой всех избранных губернаторов, отметив их убедительные результаты на выборах.

Напомним, в Свердловской области победу на выборах главы региона одержал Евгений Куйвашев, набрав 65,78% голосов. В должность он вступил 19 сентября.