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11 ноября 2022, 16:32

Депутат Госдумы предложила запретить видеоигры, пропагандирующие жестокость

  Валерия Белякова
Видеоигры

Парламентарий предложила запретить видеоигры, содержащие сцены насилия и пропагандирующие жестокость. Фото: Павел Ворожцов

В Госдуме предлагают запретить распространение компьютерных игр, которые содержат пропаганду насилия, жестокости, порнографии, а также ненормативную лексику.

С инициативой выступила первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Она предложила внести данную норму в законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ.

По мнению парламентария, на законодательном уровне необходимо запретить игры, из которых ребенок может узнать информацию об изготовлении наркотиков и способах суицида. Также важно исключить игры, где содержатся призывы к противоправным действиям и пропагандируются нетрадиционные отношения.

"Видео- и компьютерные игры, распространяемые на любых видах носителей, <...> не должны содержать информации, выражающейся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам", — приводит выдержку из документа РИА Новости.

За нарушения предлагается установить штрафы: для граждан – 400 тысяч рублей, для юридических лиц – до 5 миллионов рублей.

Напомним, Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ и мерах ответственности.

Областная газета Свердловской области

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