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21 декабря 2022, 15:39

В Кремле подтвердили перенос послания Владимира Путина Федеральному собранию на 2023 год

Дмитрий Песков

Решение о переносе послания Президента Федеральному собранию принимается не впервые. Фото: пресс-служба Кремля

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что в 2022 году послания Владимира Путина Федеральному собранию не будет. Это связано с особенностями рабочего графика главы государства.

"До нового года не будет. Географически — это уже следующий год", — заявил Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также добавил, что послание Федеральному собранию уже переносилось в 2017 году, такое решение принимается не впервые. Никаких консультаций с Конституционным судом по поводу переноса не проходило.

В Администрации президента считают, что послание Федеральному собранию лучше оглашать, когда обстановка в зоне проведения СВО станет более понятной, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Областная газета Свердловской области

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