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26 декабря 2022, 20:32

Дмитрий Медведев займет пост первого зампреда Военно-промышленной комиссии РФ

Дмитрий Медведев

Новую должность, которую занял Дмитрий Медведев, учредил Владимир Путин. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин учредил должность первого заместителя председателя Военно-промышленной комиссии (ВПК). На этот пост назначен замглавы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Согласно документу, опубликованному 26 декабря на официальном интернет-портале правовой информации, в состав комиссии также вошли глава МЧС России Александр Куренков, замглавы Минэкономразвития РФ Максим Колесников, руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий и другие.

Отметим, что Военно-промышленную комиссию возглавляет Владимир Путин. Заместителем главы комиссии и руководителем ее коллегии является вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. Кроме того, в составе ВПК — Министр обороны Сергей Шойгу, секретарь Совбеза Николай Патрушев, начальник Генштаба Валерий Герасимов, руководители ФСБ, Росгвардии и СВР.

Военно-промышленная комиссия РФ занимается вопросами организации госполитики в сфере оборонно-промышленного комплекса, военно-технического обеспечения обороны, безопасности страны и правоохранительной деятельности.

Напомним, что в октябре Дмитрий Медведев с рабочим визитом посетил Уралвагонзавод.

Областная газета Свердловской области

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