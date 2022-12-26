Дмитрий Медведев займет пост первого зампреда Военно-промышленной комиссии РФ

Новую должность, которую занял Дмитрий Медведев, учредил Владимир Путин. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин учредил должность первого заместителя председателя Военно-промышленной комиссии (ВПК). На этот пост назначен замглавы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Согласно документу, опубликованному 26 декабря на официальном интернет-портале правовой информации, в состав комиссии также вошли глава МЧС России Александр Куренков, замглавы Минэкономразвития РФ Максим Колесников, руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий и другие.

Отметим, что Военно-промышленную комиссию возглавляет Владимир Путин. Заместителем главы комиссии и руководителем ее коллегии является вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. Кроме того, в составе ВПК — Министр обороны Сергей Шойгу, секретарь Совбеза Николай Патрушев, начальник Генштаба Валерий Герасимов, руководители ФСБ, Росгвардии и СВР.

Военно-промышленная комиссия РФ занимается вопросами организации госполитики в сфере оборонно-промышленного комплекса, военно-технического обеспечения обороны, безопасности страны и правоохранительной деятельности.

Напомним, что в октябре Дмитрий Медведев с рабочим визитом посетил Уралвагонзавод.