Какие законы вступают в силу в 2023 году?

Теперь собственник квартиры сможет быстро и бесплатно получить информацию о зарегистрированных в жилье третьих лицах Фото: Галина Соловьева

Единое пособие на детей, «одно окно» для соцвыплат и пенсий, прописка в мэрии – «ОГ» рассказывает, какие законы вступают в силу в новом году.

1 января

● Минимальный размер оплаты труда в новом году вырастет на 6,3%, составив 16 242 рубля в месяц. В 2022 году, напомним, МРОТ увеличивался два раза – с 1 января и с 1 июня. Прожиточный минимум в 2023 году устанавливается на уровне 14 375 рублей.

● Беременные женщины и семьи с детьми до 17 лет, доход которых ниже одного регионального прожиточного минимума на человека, будут получать единое ежемесячное пособие. Кроме этого пособия можно будет оформить выплату из маткапитала на ребенка до трех лет. Для её получения среднедушевой доход должен составлять не больше двух прожиточных минимумов. Размер пособия будет зависеть от нуждаемости семьи.

● Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования объединят в новую структуру – Фонд пенсионного и социального страхования. После реорганизации людям станет проще получать социальные выплаты – их будут назначать автоматически либо по одному заявлению. Сэкономленные при слиянии средства пойдут на увеличение соцвыплат.

● Собственники квартир получат свободный доступ к информации о зарегистрированных в жилье третьих лицах. Сейчас это можно сделать только с согласия последних, а в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства сейчас выдача этой информации органами учета не предусмотрена вовсе. Нововведение позволит защитить права граждан, например, при наследовании жилого помещения, позволит избежать споров о вселении или выселении и мошенничества в этих вопросах.

● Тренеры российских спортивных школ и центров получат статус педагогических работников со всеми правами, обязанностями и социальными гарантиями. Стаж работы в должности тренера будет засчитан в стаж педагогической работы. При этом тренеры-преподаватели должны будут пройти аттестацию не ранее чем через два года и не позднее чем через пять лет.

● Родители детей-инвалидов смогут бесплатно находиться с ними в стационаре. При госпитализации ребенка родителю обязаны будут выделить бесплатное спальное место и питание в стационаре. Сейчас по общему правилу родители могут бесплатно находиться в стационаре с ребенком до четырех лет, а с более старшими детьми – при наличии медицинских показаний. И нередко у родителей ребёнка, который проходит длительное лечение в другом городе, не хватает средств, чтобы быть с ним рядом.

11 января

● Дети-сироты, которые пока не получили от государства положенную по закону квартиру, смогут зарегистрироваться по адресу местной администрации. Это позволит им рассчитывать на социальные выплаты, для которых необходима регистрация. Закон коснется 219 тысяч детей-сирот, имеющих право на получение жилья.