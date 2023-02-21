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21 февраля 2023, 14:09

Эксперты обсудят послание президента Федеральному собранию на площадке "Областной газеты"

Областная газета

Участниками круглого стола стали представители экспертного сообщества. Фото: Полина Зиновьева

"Областная газета" проводит круглый стол с экспертным сообществом. Политологи, депутаты свердловского Заксобрания, представители общественности и журналисты в режиме онлайн смотрят и обсуждают основные тезисы послания Президента России Федеральному собранию.

Модератором круглого стола выступает генеральный директор "Областной газеты" Антон Третьяков.

В дискуссии принимают участие руководитель экспертного клуба Свердловской области, профессор кафедры политических наук УрФУ Анатолий Гагарин, член Общественной палаты Свердловской области, директор центра "Аналитик" Андрей Мозолин, депутаты регионального Заксобрания Сергей Карякин и Евгений Старков, первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов, ректор УрГЭУ, председатель Общественной палаты Екатеринбурга Яков Силин, общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области Юлия Силина, директор благотворительного фонда "Бажов" Сергей Полыганов.

Областная газета Свердловской области

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