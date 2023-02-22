В Госдуме одобрили приостановку участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях

Госдума одобрила приостановку участия России в ДСНВ. Фото: сайт Госдумы РФ

Владимир Путин объявил о решении приостановить участие России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) во время оглашения послания Федеральному собранию. Сегодня Госдума рассмотрела проект закона, который внес глава государства.

Инициатива была поддержана единогласно, сообщается на сайте Госдумы. Теперь законопроект должен рассмотреть Совет Федерации.

ДСНВ, или СНВ-3, был подписан в Праге в 2010 году Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Документ предусматривает ограниченное число ядерных боезарядов каждой из баллистических ракет. Зимой 2021 года действие договора было продлено до 5 февраля 2026 года.

Решение о приостановке участия в Договоре может быть пересмотрено Президентом Владимиром Путиным.

Ранее "Областная газета" рассказывала о круглом столе, на котором эксперты обсуждали послание Президента Федеральному собранию.