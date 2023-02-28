Законы, вступающие в силу в марте

Теперь в ПДД прописано, как можно пользоваться ставшими столь популярными электросамокатами, движение которых до сих пор никак не регулировалось, но часто приводило к проблемам на дорогах. Фото: Павел Ворожцов

Защита персональных данных владельцев недвижимости, новые ПДД для электросамокатов, перерасчет платы за вывоз мусора, повышение акцизов на сигареты – «ОГ» рассказывает о самых важных нововведениях, которые вступают в силу с 1 марта.

• Сведения о собственниках в выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) теперь будут недоступны третьим лицам. Получить информацию о владельце недвижимости можно будет только с его разрешения. Доступ к ней сохранится у супругов, совладельцев, арендаторов, наследников, а также нотариусов, кадастровых инженеров и представителей госорганов. Нововведение призвано защитить персональные данные граждан от мошенников.

• Правительство будет утверждать требования к местам продажи домашних питомцев. Соответствующие изменения внесены в Закон об ответственном обращении с животными. В частности, речь идет о запрете продажи крупных животных на птичьих рынках и в зоомагазинах. Раньше специальных требований к таким местам не было, что приводило к злоупотреблениям со стороны продавцов – животные зачастую содержались в стесненных условиях, без надлежащего ухода и ветеринарной помощи.

• Акцизы на сигареты и жидкости для вейпов вырастут. Размер акциза на сигареты составит не менее 3 536 рублей за 1000 штук, на табак – 8 669 рублей за один килограмм. Акциз на жидкости для электронных систем доставки никотина в 2023 году установлен на уровне 20 рублей за 1 миллилитр.

• Электросамокаты и гироскутеры включат в ПДД. Вступят в действие поправки в Правила дорожного движения, которые касаются управления электросамокатами, моноколесами, гироскутерами, сегвеями и другими аналогичными устройствами. Согласно поправкам эти устройства получили особый статус – cредства индивидуальной мобильности. Перемещаться на них по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам можно со скоростью не более 25 км/ч, а их масса не должна превышать 35 кг. Движение электротранспорта будут регулировать специальными дорожными знаками.

• Плату за вывоз мусора можно будет пересчитать, если человек отсутствует в доме или квартире более пяти дней подряд. Для этого нужно будет до отъезда или не позднее 30 дней после возвращения обратиться в управляющую компанию или к оператору ТКО с заявлением о перерасчете. К заявлению необходимо будет приложить подтверждающие документы – турпутевки, авиабилеты и так далее.

• Малый и средний бизнес, который арендует государственное или муниципальное движимое имущество, получит преимущественное право его выкупа. Речь идет, в частности, о грузовых автомобилях, строительной и сельскохозяйственной технике – ранее это право распространялось только на недвижимость, арендуемую у государства.

• Владельцам сайтов и сервисов с объявлениями вменят новую обязанность. Если ежедневно ресурсом пользуется более 100 тысяч пользователей, его владелец обязан будет самостоятельно пресекать размещение экстремистских материалов, а также публикаций, содержащих нецензурную брань, пропагандирующих порнографию, насилие и жестокость.