Владимир Путин поручил правительству отчитаться о создании фонда поддержки участников СВО

Правительство представит Президенту РФ доклад о функционировании структурных подразделений нового фонда поддержки участников СВО и их семей. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ совместно с органами государственной власти в срок до 30 марта доложить о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Эта информация содержится в перечне поручений по итогам реализации послания Президента Федеральному собранию. Документ опубликован на сайте Кремля.

Также до 15 апреля правительство должно представить Владимиру Путину доклад о функционировании структурных подразделений создаваемого фонда во всех субъектах России.

Еще одно поручение главы государства касалось темы адресного сопровождения ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий в рамках деятельности нового фонда. Ответственным лицам, закрепленным за данным направлением, предстоит сформулировать предложения.

Напомним, что во время послания Президента Федеральному собранию Владимир Путин сказал, что за каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен свой социальный работник.