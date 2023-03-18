Владимир Путин подписал закон о прекращении украинского гражданства со дня подачи заявления в МВД

Со дня подачи заявления гражданин РФ считается не имеющим гражданства Украины, но при соблюдении некоторых условий. Фото: пресс-служба Кремля

Президент Владимир Путин подписал закон "Об особенностях правового положения граждан Российской Федерации, имеющих гражданство Украины". Согласно нему, прекращение украинского гражданства для россиян наступает со дня подачи заявления в МВД. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, люди с двойным гражданством России и Украины, которые подавали обращение в полномочный орган Украины о выходе из гражданства, но не получили ответа, вправе подать в МВД России или его территориальный орган заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины.

Со дня подачи такого заявления гражданин Российской Федерации считается не имеющим гражданства Украины при условии соблюдения обязанности не совершать действия, связанные с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины.

Цель закона — обеспечение возможности полноценной реализации гражданами РФ прав и свобод без ограничений и запретов, связанных с сохранением гражданства Украины по независящим от них причинам.

Напомним, депутаты Госдумы приняли поправки в КоАП РФ и УК РФ о наказании за фейки об участниках специальной военной операции, в том числе о добровольцах.