Вячеслав Володин рассказал о вступающих в силу законах в апреле

В течение апреля в РФ вступят в силу несколько законов. Фото: Галина Соловьева

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу с апреля текущего года, сообщает пресс-служба законодательного органа.

Пенсии

С 1 апреля на 3,3% в РФ будут повышены социальные пенсии. Рост выплат станет выше темпа роста инфляции с учетом проведенной ранее индексации в июне 2022 года. Изменения коснутся около 4 млн пенсионеров, пересчет будет произведен автоматически.

Защита владельцев маткапитала

С апреля вступают в силу меры, которые усиливают защиту граждан в случае приобретения жилья за счет средств материнского капитала. Кредитные потребительские и сельскохозяйственные кооперативы, которым направляются средства маткапитала при погашении займов, должны соответствовать требованиям Банка России. Их включат в специальный перечень.

Безопасность на воде

С 6 апреля вступает в силу закон, касающийся норм безопасности на воде. При проведении массовых культурных и спортивных мероприятий на внутренних водных путях необходимо ограничивать или временно запрещать движение судов.

Ипотечные бумаги

С 19 апреля начнет действовать закон о защите владельцев ипотечных бумаг на случай банкротства банка. В частности, средства клиента, которые предназначены для покрытия ипотеки, должны будут находиться в банке на специальном залоговом счете.

Электронное взаимодействие ведомств

С 28 апреля вступает в силу закон об электронном взаимодействии ведомств. Теперь органы исполнительной власти смогут в цифровом формате получить данные из Единого государственного реестра ЗАГС. Речь идет о свидетельствах о рождении, смерти, заключении брака и других документах.

Напомним, ранее Владимир Путин подписал закон о прекращении для россиян украинского гражданства со дня подачи заявления в МВД.