Законы, вступающие в силу в апреле

Владельцы маткапитала будут более защищены при покупке жилья. Фото: Полина Зиновьева

Повышение социальных пенсий, защита владельцев маткапитала, профессиональный уровень для госслужащих – «ОГ» рассказывает о самых важных законодательных изменениях, которые вступают в силу в апреле.

1 апреля

• Социальные пенсии повысят на 3,3 процента в дополнение к проведенной в июне прошлого года внеплановой индексации на 10 процентов. Прибавку получат около четырех миллионов россиян, которым перечисляются пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца.

Как отмечает председатель Госдумы Вячеслав Володин, эта мера позволит «обогнать темпы инфляции». Для увеличения выплат в федеральном бюджете предусмотрено почти 15,6 миллиарда рублей.

Обращаться никуда не нужно – индексация произойдет автоматически.

• Владельцев маткапитала защитят при покупке жилья. Использовать эту выплату для погашения займов можно будет только в тех в кредитных потребительских кооперативах, которые соответствуют требованиям Центробанка. Среди них – требование о представлении отчетности, обязательное членство в саморегулируемой организации и отсутствие предписаний.

Нововведения позволят снизить количество нарушений при покупке жилья и защитить граждан от мошенничества в этой сфере. Список кооперативов, отвечающих условиям документа, в ближайшее время будет размещен на сайте Банка России.

3 апреля

В России начнет действовать новый порядок установления инвалидности. На основании приказа Минтруда одним из условий для признания инвалидности станет увечье или заболевание, полученные при исполнении контракта о пребывании в добровольческом формировании. Речь идет о добровольцах, участвующих в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ.

Причины инвалидности устанавливаются учреждениями медико-социальной экспертизы на основании заключения военно-врачебной комиссии.

28 апреля

Органы исполнительной власти смогут получать сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния не в бумажной, а в электронной форме. Это, в частности, данные о заключении брака, разводе, рождении или изменении имени. Мера призвана ускорить взаимодействие между ведомствами.

29 апреля

• Для чиновников установят профессиональный уровень. В соответствии с поправками в закон «О государственной гражданской службе в РФ» оценивать его будут кадровые службы органов госвласти. Также для этого можно будет привлекать научные, образовательные и другие компетентные организации.

Кроме того, из закона исключаются понятие квалификационного экзамена и необходимость его проведения. Сейчас такие экзамены проводят для ряда служащих, которые работают по срочному контракту.