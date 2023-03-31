Законы, вступающие в силу в апреле

Повышение социальных пенсий, защита владельцев маткапитала, профессиональный уровень для госслужащих – «ОГ» рассказывает о самых важных законодательных изменениях, которые вступают в силу в апреле.
1 апреля
• Социальные пенсии повысят на 3,3 процента в дополнение к проведенной в июне прошлого года внеплановой индексации на 10 процентов. Прибавку получат около четырех миллионов россиян, которым перечисляются пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца.
Как отмечает председатель Госдумы Вячеслав Володин, эта мера позволит «обогнать темпы инфляции». Для увеличения выплат в федеральном бюджете предусмотрено почти 15,6 миллиарда рублей.
Обращаться никуда не нужно – индексация произойдет автоматически.
• Владельцев маткапитала защитят при покупке жилья. Использовать эту выплату для погашения займов можно будет только в тех в кредитных потребительских кооперативах, которые соответствуют требованиям Центробанка. Среди них – требование о представлении отчетности, обязательное членство в саморегулируемой организации и отсутствие предписаний.
Нововведения позволят снизить количество нарушений при покупке жилья и защитить граждан от мошенничества в этой сфере. Список кооперативов, отвечающих условиям документа, в ближайшее время будет размещен на сайте Банка России.
3 апреля
В России начнет действовать новый порядок установления инвалидности. На основании приказа Минтруда одним из условий для признания инвалидности станет увечье или заболевание, полученные при исполнении контракта о пребывании в добровольческом формировании. Речь идет о добровольцах, участвующих в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ.
Причины инвалидности устанавливаются учреждениями медико-социальной экспертизы на основании заключения военно-врачебной комиссии.
28 апреля
Органы исполнительной власти смогут получать сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния не в бумажной, а в электронной форме. Это, в частности, данные о заключении брака, разводе, рождении или изменении имени. Мера призвана ускорить взаимодействие между ведомствами.
29 апреля
• Для чиновников установят профессиональный уровень. В соответствии с поправками в закон «О государственной гражданской службе в РФ» оценивать его будут кадровые службы органов госвласти. Также для этого можно будет привлекать научные, образовательные и другие компетентные организации.
Кроме того, из закона исключаются понятие квалификационного экзамена и необходимость его проведения. Сейчас такие экзамены проводят для ряда служащих, которые работают по срочному контракту.
- Опубликовано в №69 от 01.04.2023