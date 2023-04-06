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6 апреля 2023, 09:39

Марат Хуснуллин отметил вклад Свердловской области в восстановление новых территорий России

Более четырех тысяч объектов было построено и реконструировано на новых территориях

Заседание Совета безопасности проходило в режиме видеоконференции. Фото: пресс-служба Кремля

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин выделил Свердловскую область как регион, который внес большой вклад в развитие новых территорий страны. Об этом он сообщил во время своего доклада Президенту РФ Владимиру Путину на заседании Совета безопасности РФ.

По словам вице-премьера, программа по восстановлению новых российских регионов даст мощнейший толчок развития.

"Отдельно хочу отметить работу наших регионов-шефов. Более четырех тысяч объектов было построено и реконструировано, выделено большое количество людей. <…> Отдельно хочу выделить Ленинградскую область, Башкортостан, Татарстан, Ставропольский край, Приморский край, Волгоградскую, Липецкую, Нижегородскую, Пензенскую, Самарскую, Свердловскую, Тульскую, Тюменскую области", — подчеркнул Марат Хуснуллин.

Напомним, глава Макеевки (ДНР) Владислав Ключаров, который находился в марте с визитом на Среднем Урале, выразил Свердловской области благодарность за помощь.

Областная газета Свердловской области

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