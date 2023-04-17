В России предлагают ввести уголовное наказание за надругательство над паспортом

Ужесточить наказание за надругательство над паспортом предлагает ЛДПР. Фото: Алексей Кунилов

Законопроект, предусматривающий уголовное наказание за надругательство над паспортом РФ, разработали в ЛДПР. Авторы инициативы предлагают наказывать нарушителей лишением свободы на срок до одного года.

Разработчики законопроекта считают, что изменения необходимо внести в 329 статью УК РФ.

За надругательство над Государственным гербом, флагом или паспортом гражданина Российской Федерации предлагается наказывать ограничением свободы или принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок от трех месяцев до полугода, либо лишением свободы на срок до одного года, сообщает РИА Новости.

Как следует из пояснительной записки законопроекта, сегодня за умышленное повреждение паспорта, его небрежное хранение или потерю предусмотрена административная ответственность. Согласно статье КоАП может быть наложен штраф от 100 до 300 рублей.

Напомним, в России участников СВО освободят от уплаты госпошлины за восстановление паспорта и водительских прав.