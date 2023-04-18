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18 апреля 2023, 17:03

В Госдуме РФ приняли поправки о пожизненном лишении свободы за госизмену

Госдума РФ

Депутаты Госдумы РФ приняли поправки о пожизненном лишении свободы за госизмену. Фото: сайт Госдумы РФ

Пожизненное лишение свободы грозит за государственную измену в России. Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс, касающиеся изменения наказания за данное преступление, сообщает telegram-канал информационного портала Кремля.

Ранее наказание за госизмену предусматривало до 20 лет лишения свободы.

Также парламентарии поддержали внесение поправок в УК РФ, предусматривающих лишение приобретенного гражданства России в отношении лиц, призывающих к экстремизму, дискредитирующих Вооруженные силы РФ и угрожающих нацбезопасности РФ.

Напомним, ранее введение пожизненного лишения свободы за госизмену одобрил комитет Госдумы. 

Областная газета Свердловской области

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