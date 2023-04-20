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20 апреля 2023, 20:01

Евгений Куйвашев принял участие в заседании Совета при Президенте России по развитию местного самоуправления

Евгений Куйвашев

Заседание Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления прошло в режиме видеоконференции. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в заседании Совета при Президенте России по развитию местного самоуправления. В режиме видеоконференции его провел Владимир Путин, сообщает департамент информационной политики региона.

Глава государства поздравил с наступающим Днем местного самоуправления сотрудников, работающих в муниципалитетах.

"Повышение благополучия и качества жизни граждан — это базовый приоритет нашей с вами общей работы. И как уже сказал, люди часто обращаются именно в органы местного самоуправления, когда сталкиваются с насущными проблемами. Но для них главное, для людей главное, чтобы их вопросы своевременно решались, и, конечно, не имеет никакого значения, какой уровень власти будет при этом задействован: муниципальный, региональный или федеральный. Знаю, что сейчас продолжается активное обсуждение проекта нового закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти". Ключевую роль в этой дискуссии играет Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления", — отметил Владимир Путин, обращаясь к участникам заседания Совета.

В Свердловской области образованы 94 муниципалитета, в них проживает около 4,2 миллиона человек. Из них больше 1,5 миллионов жителей приходится на Екатеринбург.

В регионе ведется работа, направленная на реализацию принятых поправок в федеральный закон, который касается общих принципов организации местного самоуправления.

Муниципальным служащим за счет соответствующей госпрограммы предоставляются социальные гарантии, возможность получения дополнительного профобразования и повышения квалификации.

Ранее совместную работу по укреплению социальной стабильности в Свердловской области обсудили Евгений Куйвашев и Виктор Шептий. 

Областная газета Свердловской области
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