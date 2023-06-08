Работа на легитимность

Сопредседатели ЦОН Татьяна Мерзлякова и Александр Левин и председатель избирательной комиссии Елена Клименко уверены, что Свердловская область к введению ДЭГ готова. Фото: Полина Зиновьева

В Свердловской области в преддверии выборов возобновляет работу Центр общественного наблюдения (ЦОН). Готовить и обучать наблюдателей, как и ранее, будет Общественная палата региона. В деятельность общественников, возможно, будут внесены изменения – в связи с решением Центризбиркома о проведении на Среднем Урале осенью дистанционного электронного голосования. Сейчас в областной избирательной комиссии и Общественной палате изучают опыт наблюдения за дистанционным голосованием других регионов.

Центр общественного наблюдения (ЦОН) в Свердловской области – постоянно действующая структура. Он был создан в 2017 году по инициативе Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой. Задача структуры – оперативно реагировать на все сообщения от наблюдателей и избирателей о нарушениях в ходе избирательного процесса, обеспечить его легитимность. Сопредседатели ЦОН – Татьяна Мерзлякова и председатель Общественной палаты региона Александр Левин. Именно палата организует подготовку наблюдателей, кандидатуры которых предлагают политические партии, НКО, профсоюзы, общественники.

– Мы не отказываем никому. Готовы обучить всех желающих стать наблюдателями. В день голосования, как обычно, будут действовать мобильные выездные бригады ЦОН, организовано видеонаблюдение на участках, работы будет много, – отметила Татьяна Мерзлякова.

– Функция общественного контроля на выборах вменена в обязанность Общественной палате в силу законодательства. К введению электронного голосования мы были морально готовы. Но это, конечно, внесет коррективы в процесс наблюдения. Опыт коллег из других регионов по контролю за дистанционным голосованием мы изучаем, – отметил Александр Левин.

Впервые в России дистанционное электронное голосование (ДЭГ) было применено в качестве эксперимента в 2019 году на выборах депутатов городской думы Москвы. С тех пор ДЭГ применялось в 7 регионах России.

Единый день голосования Голосование по 11 выборным кампаниям состоится 10 сентября 2023 года в Свердловской области: дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания области по Ирбитскому округу № 13 (место стало вакантным после ухода в Совет Федерации Виктора Шептия);

выборы в городские думы Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Качканара;

довыборы депутата думы Белоярского ГО по одномандатному округу №2;

довыборы депутата думы Каменска-Уральского ГО по одномандатному округу №21;

в сельских поселениях Восточное и Галкинское одновременно будут выбирать глав и депутатов местных дум;

в сельском поселении Обуховское выберут депутатов местной думы. В Свердловской области будут открыты 833 УИК. Свой выбор могут сделать почти 1 млн 355 тыс. избирателей.

Как писала «ОГ», 7 июня 2023 Центральная избирательная комиссия России приняла решение о проведении ДЭГ осенью этого года в 24 регионах, в том числе в Свердловской области. Для введения такой формы голосования в регионе будет создана отдельная территориальная избирательная комиссия.

– Дистанционное электронное голосование не исключает другие возможности для избирателей. Точно также можно прийти на избирательный участок и сделать свой выбор. Отмечу, что электронная форма голосования предполагает проведение выборов в течение нескольких дней. По закону это 2 или 3 дня, – пояснила председатель избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко.

Официально выборы в Свердловской области будут назначены до 20 июня.