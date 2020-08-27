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27 августа 2020, 17:41

Статью про гражданское общество в областном Уставе расширят

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СМИ являются одним из институтов гражданского общества. Фото: Алексей Кунилов

Изменение регионального Устава в числе прочих затронет статью 20 «Развитие гражданского общества». Оно будет соответствовать духу поправок в Конституцию РФ, одобренных на всенародном голосовании 1 июля этого года.

Напомним, обновлённая Конституция признала гражданское общество одним из ключевых институтов в стране. Согласно поправкам, государство гарантирует поддержку некоммерческим организациям, добровольческой и волонтёрской деятельности.

Сейчас содержание этой статьи в Уставе Свердловской области сводится к утверждению, что органы власти региона создают условия для развития гражданского общества и его институтов. Сам смысл создания гражданского общества заключается в том, чтобы его институты выступали в качестве своеобразной системы сдержек и противовесов, требуя от органов власти чёткого выполнения их обязанностей. Поэтому предполагается, что статья будет дополнена как минимум формулировкой о необходимости отчёта органов власти перед общественными институтами.

Стоит отметить, что рано или поздно к подобным изменениям в свои основные документы придут и другие российские субъекты.

– Проблема соответствия регионального конституционного и текущего законодательства федеральной Конституции всё ещё существует как в отношении республиканских конституций и законов, так и в отношении уставов и законов остальных субъектов Федерации, – отмечает заведующий кафедрой конституционного права Уральского государственного юридического университета Марат Саликов.

Кроме того, можно предположить, что в обновлённой статье Устава будут и перечислены основные институты гражданского общества: экономической системы, политической системы, национальных отношений, территориального общественного самоуправления, массовой информации и другие.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 № 1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

  • Опубликовано в №158 от 28.08.2020 
Областная газета Свердловской области
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